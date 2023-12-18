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Kahramanmaraş’ta Onikişubat Batı mahalleleri platformu kuruldu!

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeni yerleşim alanı olarak seçilen Batı Köyler olarak bilinen Önsen’den Kurtlar’a, Fatmalı’dan Kale’ye, Hartlap’tan- Sır’a kadar merkezde “Batı Mahalleleri Platformu” kuruldu.

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Batı mahalleleri platformu kuruldu!

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Batı mahalleleri platformu kuruldu!

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeni yerleşim alanı olarak seçilen Batı Köyler olarak bilinen Önsen’den Kurtlar’a, Fatmalı’dan Kale’ye, Hartlap’tan- Sır’a kadar merkezde “Batı Mahalleleri Platformu” kuruldu.

18 Aralık 2023 Pazartesi 11:22

“Kahramanmaraş’ta 17 mahalle muhtarlığı, 8 Kooperatif, 6 dernek ve 3 spor kulübü temsilcilerinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 1 ay önce kurulan Batı Mahalleleri Platformu yapılan 2. toplantıda platform kurucu başkanlığına Yeşilay Kahramanmaraş Başkanı Adnan Alagöz seçildi. “

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Cüceli Mahallesi Bilgi ve Kültür Evinde yapılan toplantıda Batı Mahalleleri Başkanlığına seçilen Adnan Alagöz yaptığı açıklamada şunları söyledi. Başkan Alagöz; 200 binden fazla nüfusa hitap edecek olan zemini sağlam ufku açık ve şehrimizin gelişmiş modern yüzünün şekilleneceği Batı Mahallelerimizde devlet ve millet arasında köprü olmak ve işi kolay kılmak için bir çatı altında toplanıp birlikte hareket etmek üzere karar aldık. Yerleşim anlamında Kahramanmaraş’ın batı bölgesi son dönemlerde cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu bölgenin mahallelerine yapılan TOKİ konutları depremden sonra şehirde oturan bölge insanlarının yaptıkları konutlar, yapılacak olan Hastane ile beraber bu bölgede büyük bir nüfus yoğunluğu oluşacaktır. Bu durum birçok sıkıntıyı da beraberinde getirecektir. Şuanda dahi ihtiyaca cevap veremeyen yol sorunu, imar sorunu, altyapı sorunu, içme suyu sorunu gibi birçok sorun ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ve benzeri ortak sorunlarda beraber hareket etmek, sorunlara çözüm bulmak, sorunlar çözülmez hale gelmeden önceden tedbirler almak için bu platforma ihtiyaç duyulmuştur.

Oluşturulan bu platformun öncelikle bölgemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum, dedi.

Son Güncelleme: 18.12.2023 11:25
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Kahramanmaraş’ta Onikişubat Batı Mahalleleri Platformu Kuruldu!
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