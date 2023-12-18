Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!

KAMEK’te 6 yeni kurs için başvurular başladı!

Kahramanmaraş KAMEK’te; İngilizce A1, A2 ve B1, Osmanlıca, Fotoğraf Çekimi ve Diksiyon Kurslarına başvurular başladı. Son başvuru 26 Aralık Salı.

KAMEK’te 6 yeni kurs için başvurular başladı!

KAMEK’te 6 yeni kurs için başvurular başladı!

Kahramanmaraş KAMEK’te; İngilizce A1, A2 ve B1, Osmanlıca, Fotoğraf Çekimi ve Diksiyon Kurslarına başvurular başladı. Son başvuru 26 Aralık Salı.

18 Aralık 2023 Pazartesi 11:33

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenli olarak vatandaşlarla buluşturduğu Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda(KAMEK)30 farklı branşta eğitimler hızla sürerken; İngilizce A1, A2 ve B1, Osmanlıca, Fotoğraf Çekimi ve Diksiyon Kurslarında da başvurular başladı.

16 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği kurslara https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/12/18/kamek-kurs-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Aralık Salı gününe kadar devam edecek başvurulara ve kurslara ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp Danışma Hattından ulaşılabileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KAMEK’te 6 Yeni Kurs Için Başvurular Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Onikişubat Batı mahalleleri platformu kuruldu!
Kahramanmaraş’ta Onikişubat Batı mahalleleri platformu kuruldu!
Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya Gaziantep'e atandı!
Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya Gaziantep'e atandı!
Kahramanmaraş’ta hekimlerden insanlık için "sessiz yürüyüş"
Kahramanmaraş’ta hekimlerden insanlık için "sessiz yürüyüş"
Hak-İş Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Akif Dağ'dan Asgari Ücret Çıkışı
Hak-İş Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Akif Dağ'dan Asgari Ücret Çıkışı
Kahramanmaraş’ta 44 kişiye mezar olan site sakinleri adalet istedi!
Kahramanmaraş’ta 44 kişiye mezar olan site sakinleri adalet istedi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber