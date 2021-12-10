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Kahramanmaraş’ta patenli servis şaşırttı

Kahramanmaraş’ta kent merkezinde yer alan dinlenme tesisinde patenli garson hizmeti, müşteriler tarafından beğeniyle izlendi.

Kahramanmaraş’ta patenli servis şaşırttı

Kahramanmaraş’ta patenli servis şaşırttı

Kahramanmaraş’ta kent merkezinde yer alan dinlenme tesisinde patenli garson hizmeti, müşteriler tarafından beğeniyle izlendi.

10 Aralık 2021 Cuma 17:22
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Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarıyla, Trabzon Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta lokanta, pastane ve çay bahçesi alanında hizmet veren tesis özel gün ve etkinlerde patenli garson hizmetine geçiş yaptı.

Yeni servis hizmeti hakkında açıklama bilgi veren işletme sahiplerinden Mehmet Önal, “Kahramanmaraş’ta yıllardır vatandaşlarımıza açık ve kapalı konseptimizle hizmet veriyoruz. Zaman zaman özel organizasyonlarımızda çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bunlar arasında hafta sonu türkü gecemizle hem müşterilerimiz hem bizler stres atıyoruz. Ayrıca servis saatlerinde yaşanan yoğunlukta daha hızlı ve seri hizmet verebilmek adına Kahramanmaraş’ta patenli personelimizle bir ilki gerçekleştirdik. Patenli servis ekibimiz müşterilerimizce memnuniyetle karşılandı. Müşteri memnuniyeti kapsamında hizmetlerimiz arasına her gün bir yenisini ekliyoruz. Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler ve tedbirler doğrultusunda müşterilerimize kaliteyi sunuyoruz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Patenli servis hizmeti alan müşteriler ise, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek işletme sahiplerine teşekkür etti.

Son Güncelleme: 10.12.2021 19:28
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Kahramanmaraş’ta Patenli Servis şaşırttı
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