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Kahramanmaraş’ta pekmez ve un sucuğu sezonu başladı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Mahallesi’nde kışın vazgeçilmezlerinden pekmez ve un sucuğu yapımına başlandı.

Kahramanmaraş’ta pekmez ve un sucuğu sezonu başladı

Kahramanmaraş’ta pekmez ve un sucuğu sezonu başladı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Mahallesi’nde kışın vazgeçilmezlerinden pekmez ve un sucuğu yapımına başlandı.

20 Ekim 2022 Perşembe 12:33

25 yıldır Bertiz’de bastık, pestil, sucuk üreten 60 yaşındaki Ahmet Şanlıdal, kurdukları dev kazanlarda, sabahın erken saatlerinde başlayan tatlı telaşın gün ağarıncaya kadar devam ettiğini söyledi.

Tek başına yılda 5 ton üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan Şanlıdal, ürettiği ürünlerin bir kısmını iç pazarda, bir kısmını da yurt dışına pazarlıyor.

Yoğun ilgi karşısında taleplere yetişemekte güçlük çektiğini ifade eden Şanlıdal, “Bertiz’de bu yöreye has kabarcık üzümü var. Bu yöreye has başka yerde yetişmiyor. Bununla yaptığımız şireler bizim kendi bağımızdan, çevre bağlardan aldığımız üzümlerle, bağlardan kestiğimiz üzümleri gece salda tepeleyip şerbet haline getiriyoruz. Siyah sucuk ve beyaz sucuk yapıyoruz. Un sucuğu dediğimiz sucuğu yapıyoruz.

Bizim ürünlerimiz tamamen doğal, herkse doğal diyor da bu gerçekten doğal yani. Yüzde yüz doğal, içerisinde katkı maddesi olmayan, doğal ürünler. Yıllardır bizim yanımızda 25 yıldır çalışan işçilerimizle, bu işin uzmanları, bu arkadaşlarla bu işi yapıyoruz. İçinde nişasta, üzüm suyu, ceviz, fıstık var. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Fıstıklı, cevizli, bademli çeşitlerini yapıyoruz. Samsa, pestil, bastık kırma bizim 100 yıllık geleneğimiz olan bu ürünleri aynı şekilde biz devam edip yapıyoruz. Pazar alanlarımız, dışarı gidenler gurbette yaşayan vatandaşlarımıza götürüyorlar. Gurbette özlem duyan gurbetçilerimize gönderiyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Pekmez Ve Un Sucuğu Sezonu Başladı
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