Kahramanmaraş’ta personel alımı için duyuru yapıldı!

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İlimizde yürütülecek olan "Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" (46İVE2022-01) kapsamında Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde çalıştırılmak üzere, Türkiye'de bulunan Üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere, Meslek Yüksekokullarının Hayvancılık bölümleri ile Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunu, Veteriner Sağlık/Ziraat Teknisyeni (Hayvancılık alanı) mezunları arasından (Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ya da yapıyor olmak tercih sebebidir.) yapılacak seçimle 1 adet teknik eleman alımı yapılacaktır.

NİTELİK VE ARANAN ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olması

2. Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu Üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere,

3 Meslek Yüksekokullarının Hayvancılık bölümleri ile Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunu,

4 Veteriner Sağlık/Ziraat Teknisyeni (Hayvancılık alanı) mezunları olması,

5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,

6. En az B sınıfa sürücü belgesine sahip olması, (Projede kullanacağı bir aracının olması tercih sebebidir.)

7. Projenin yürütüleceği il ve ilçede ikamet ediyor olması.

MÜRACAATTA İSTENİLECEK BELGELER

1. Müracaat dilekçesi

2. Diploma çıkış belgesinin tasdikli sureti

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

5. İkametgah belgesi

6. Sürücü belgesi

7. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti

8. Sabıka kaydı belgesi

9. Sağlık raporu

Müracaat Yeri Ve Zamanı

Müracaatlar 26.04.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır.

Mülakat Yeri Ve Tarihi

Mülakat yeri daha sonra bildirilecektir.