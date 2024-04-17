Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır 8 yaralı
Darende’de feci kaza: 3’ü ağır...
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan Bayramı Mesajı
KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan...
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan Ramazan Bayramı Mesajı!
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan’dan...
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...

Kahramanmaraş’ta personel alımı için duyuru yapıldı!

Kahramanmaraş Orman ve Tarım İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde çalıştırılmak üzere, bir adet teknik personel alımı yapılacak. Personel alımıyla ilgili şu bilgiler verildi;

Kahramanmaraş’ta personel alımı için duyuru yapıldı!

Kahramanmaraş’ta personel alımı için duyuru yapıldı!

Kahramanmaraş Orman ve Tarım İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde çalıştırılmak üzere, bir adet teknik personel alımı yapılacak. Personel alımıyla ilgili şu bilgiler verildi;

17 Nisan 2024 Çarşamba 09:21

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İlimizde yürütülecek olan "Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" (46İVE2022-01) kapsamında Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde çalıştırılmak üzere, Türkiye'de bulunan Üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere, Meslek Yüksekokullarının Hayvancılık bölümleri ile Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunu, Veteriner Sağlık/Ziraat Teknisyeni (Hayvancılık alanı) mezunları arasından (Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ya da yapıyor olmak tercih sebebidir.) yapılacak seçimle 1 adet teknik eleman alımı yapılacaktır.

NİTELİK VE ARANAN ŞARTLAR

1. T.C. Vatandaşı olması

2. Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu Üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere,

3 Meslek Yüksekokullarının Hayvancılık bölümleri ile Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunu,

4 Veteriner Sağlık/Ziraat Teknisyeni (Hayvancılık alanı) mezunları olması,

5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,

6. En az B sınıfa sürücü belgesine sahip olması, (Projede kullanacağı bir aracının olması tercih sebebidir.)

7. Projenin yürütüleceği il ve ilçede ikamet ediyor olması.

MÜRACAATTA İSTENİLECEK BELGELER

1. Müracaat dilekçesi

2. Diploma çıkış belgesinin tasdikli sureti

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

5. İkametgah belgesi

6. Sürücü belgesi

7. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti

8. Sabıka kaydı belgesi

9. Sağlık raporu

Müracaat Yeri Ve Zamanı

Müracaatlar 26.04.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır.

Mülakat Yeri Ve Tarihi

Mülakat yeri daha sonra bildirilecektir.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Personel Alımı Için Duyuru Yapıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KMTSO “Mücbir sebep 2025 yılına kadar uzatılmalıdır”
KMTSO “Mücbir sebep 2025 yılına kadar uzatılmalıdır”
Rektör Yasım’dan Kahramanmaraş Milletvekillerine TBMM’de Ziyaret
Rektör Yasım’dan Kahramanmaraş Milletvekillerine TBMM’de Ziyaret
Kahramanmaraşlı Öğretmenler Avrupa’da Öncü Oldu
Kahramanmaraşlı Öğretmenler Avrupa’da Öncü Oldu
Şehir Protokolünden Başkan Görgel’e hayırlı olsun ziyareti
Şehir Protokolünden Başkan Görgel’e hayırlı olsun ziyareti
Başkan Görgel: “Türkiye’de örnek şehir olacağız”
Başkan Görgel: “Türkiye’de örnek şehir olacağız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber