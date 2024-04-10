Kahramanmaraş’ta şehitler kabirleri başında anıldı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Bayramı öncesi şehir protokolüyle birlikte Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitliği ve Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret etti. Şehitleri ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları kabirleri başında dualarla yâd eden Başkan Görgel, mezarlara da karanfil bıraktı. Vali MükerremÜnlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu,Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman,ilçe belediye başkanları,siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazilerin de yer aldığı programda Başkan Fırat Görgel, ahirete irtihal eden yakınlarını kabirleri başında ziyarete gelen vatandaşlara baş sağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Birlik Beraberliğimiz Daim Olsun

Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ramazan Bayramı arifesinde Sayın Valimiz ve protokol üyelerimizle birlikte aziz şehitlerimizi ve depremde kaybettiğimiz canlarımızı kabirleri başında dualarla yâd ettik. Bu vesileyle bu kadim topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimize ve 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” cümlelerini kaydetti.