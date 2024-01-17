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Kahramanmaraş’ta şehitler yararına kermes!

Kahramanmaraş’ta Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu öğrencileri, ailelerin yardımıyla şehit aileleri yararına kermes açtı.

Kahramanmaraş’ta şehitler yararına kermes!

Kahramanmaraş’ta şehitler yararına kermes!

Kahramanmaraş’ta Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu öğrencileri, ailelerin yardımıyla şehit aileleri yararına kermes açtı.

17 Ocak 2024 Çarşamba 15:43

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerimizin anısına düzenlenen kermese okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Minik yürekler, son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle şehit ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için kermes düzenledi.

Alışveriş yapan öğrenciler topladıkları paraları şehit ailelerine bağışlayacak. Veliler, şehit aileleri için böyle bir kermes açtıklarını belirtirken, öğrenciler de şehit aileleri için kermes düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Kahramanmaraş’ta şehitler Yararına Kermes!
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