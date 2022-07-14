Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
Son Dakika
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami...
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi...
Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere ve hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz
Başkan Mahçiçek; Türkiye aşkıyla, darbecilere...
Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi...
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı şekillendiriyor’
Başkan Gürbüz, ‘Bayramlar, manevi hayatımızı...

Kahramanmaraş’ta Suriyelilerle ilgili iddia asılsız çıktı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kavgada bir polis memuruna yönelik saldırı yapanların Suriyeli olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş’ta Suriyelilerle ilgili iddia asılsız çıktı!

Kahramanmaraş’ta Suriyelilerle ilgili iddia asılsız çıktı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, kavgada bir polis memuruna yönelik saldırı yapanların Suriyeli olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:51
banner459

Konuyla ilgili, “Bazı sosyal medya hesaplarında ‘Kahramanmaraş’ta Suriyeli şahıslar Polise saldırdı.’ şeklinde haber yapıldığı tespit edilmiştir. Habere konu olayın veriliş şekli ve içeriği doğru değildir.” denildi.

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Emniyetinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Bazı sosyal medya hesaplarında “Kahramanmaraş’ta Suriyeli şahıslar Polise saldırdı.” şeklinde haber yapıldığı tespit edilmiştir. Habere konu olayın veriliş şekli ve içeriği doğru değildir.

12.07.2022 günü ilimiz Merkez Onikişubat ilçesinde devriye görevini ifa eden ekibimizin rastladığı bir kavga olayının şüphelilerini yakalamak isterken, şüphelilerin polisimize mukavemette bulunması üzerine mahalle halkı tarafından şüphelilere tepki gösterilmiş, olay yerine takviye olarak gönderilen ekiplerimizce İbrahim T. Tayfun T. ve Samet T. İsimli şüpheliler zor kullanılarak yakalanmış Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olup çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

Olayda bir Polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Sosyal medya hesaplarında yer alan olayın Suriyeli şahıslarca gerçekleştiği iddiası, gerçeği yansıtmayıp art niyetli ve algı amaçlı yapılmış haberlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Son Güncelleme: 14.07.2022 11:53
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Suriyelilerle Ilgili Iddia Asılsız çıktı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta bu yol 2 gün kapalı olacak!
Kahramanmaraş’ta bu yol 2 gün kapalı olacak!
Andırın Millet Konağı’nda Mevlana İdris’in Adı Yaşatılacak
Andırın Millet Konağı’nda Mevlana İdris’in Adı Yaşatılacak
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’den, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, ‘Darbecileri de darbecileri destekleyenleri de asla unutmayacağız’
BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, ‘Darbecileri de darbecileri destekleyenleri de asla unutmayacağız’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber