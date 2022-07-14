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Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, "Millet iradesini her şeyin üzerinde gören ve bu uğurda şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi

Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, "Millet iradesini her şeyin üzerinde gören ve bu uğurda şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi

14 Temmuz 2022 Perşembe 11:54
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün altıncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, darbe girişimini bir kez daha kınadı.
Hain darbe girişiminin, demokrasiye sahip çıkan vatandaşlar tarafından bertaraf edildiğini hatırlatan Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: "Gözbebeğimiz olan ordumuz içerisinde yuvalanan teröristlerin gerçekleştirmeyi amaçladıkları hain darbe girişimi, başkomutanımızın dik duruşu, aziz milletimizin direnişiyle zaferle sonuçlanmıştır. Demokrasi tarihimize vurulmak istenen darbe, milletin üstün iradesiyle demokrasi zaferine dönüşmüştür. Bu kara günü hatırlarken, aziz şehitlerimizi minnetle, gazilerimizi ve demokrasi nöbetçilerini saygıyla anıyoruz. Bizler, Türk milletinin vatanı uğruna neler yapabileceğini gösteren bu anlamlı direnişin mimarlarından başta Ömer Halis Demir’in ve bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan 249 şehidimiz ile 2 bin 193 gazimizin omuzlarında yükselen aziz vatanımızı, gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi de bu bilinçle yetiştireceğiz. Bu vesileyle bu devlet uğruna canını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı iletiyor, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan Okaydan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
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