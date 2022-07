Başkan Okay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, "Millet iradesini her şeyin üzerinde gören ve bu uğurda şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi