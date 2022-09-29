Kahramanmaraş’ta SYDV personel alım ilanı yayınladı!

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Kahramanmaraş Dulkadiroğlu SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Dulkadiroğlu ilçesinde ikamet etmek
Askerliğini tamamlamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Erkek adaylar için B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
4 adet fotoğraf
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
Nüfus kayıt örneği
Ehliyet
Askerlik durum belgesi