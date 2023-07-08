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Kahramanmaraş’ta Tekstil İhtisas OSB İçin Çalışmalar Başladı!

Kahramanmaraş’ın özellikle sanayi hacminin güçlenmesini sağlayacak olan ve gerek yatırım gerekse de istihdam çıtasını yukarılara çıkarması bakımından oldukça önem taşıyan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için şantiye kurulum çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş’ta Tekstil İhtisas OSB İçin Çalışmalar Başladı!

Kahramanmaraş’ta Tekstil İhtisas OSB İçin Çalışmalar Başladı!

Kahramanmaraş’ın özellikle sanayi hacminin güçlenmesini sağlayacak olan ve gerek yatırım gerekse de istihdam çıtasını yukarılara çıkarması bakımından oldukça önem taşıyan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için şantiye kurulum çalışmaları başladı.

08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:54

6 Şubat yaşanan deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş ekonomisini güçlendirerek, kenti Türkiye’nin üretiminde yeniden daha güçlü bir şekilde söz sahibi yapma adına çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, mesaisine yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası ve Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ileOSB Müdürü Hüseyin Çanak’la beraber Mayıs ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Tekstil İhtisas OSB’nin şantiye kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedeflenen Tekstil İhtisas OSB için temel atma töreni daha sonra gerçekleştirilecek.

“KAHRAMAN ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİ CANLANACAK”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları kaydetti: “Bildiğiniz üzere Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin altyapı ihalesi tamamlanmıştı. İhalemizin tamamlanmasıyla birlikte Tekstil İhtisas OSB’mizde şantiye çalışmaları başladı. Öncelikle şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şu anda 3 bin 500 dönümlük saha yatırımcıya açılmış durumda. Peki, bu ne anlama geliyor? OSB’miz hayata geçmesiyle birlikte bu yeni yatırımı ve beraberinde yeni istihdamı getirecek. Dolayısıyla Tekstil İhtisas OSB’mizin faaliyete geçmesiyle birlikte kahraman şehrimizin ekonomisi de büyük anlamda canlanacak. Tabii şu anda sadece şantiye kurulum çalışmaları başladı, inşallah en kısa zamanda da geniş bir katılımla temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile şantiye kurulum çalışmalarının tarihi başarılarla dolu kadim şehrimize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlikte başaracağız.”

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Kahramanmaraş’ta Tekstil İhtisas OSB İçin Çalışmalar Başladı!
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