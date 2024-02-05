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Kahramanmaraş’ta toplu taşıma filosuna 10 yeni hibrit otobüs!

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma filosuna kazandırılan 10 yeni hibrit otobüsün teslim töreninde konuşan Başkan Güngör, “Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın toplam maliyeti 62 Milyon TL. Tamamına yakını belediyemizin öz kaynaklarından karşılanıyor. Yeni araçlarımız akaryakıttan tasarruf sağlıyor ve son derece güvenlikli. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma filosuna 10 yeni hibrit otobüs!

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma filosuna 10 yeni hibrit otobüs!

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma filosuna kazandırılan 10 yeni hibrit otobüsün teslim töreninde konuşan Başkan Güngör, “Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın toplam maliyeti 62 Milyon TL. Tamamına yakını belediyemizin öz kaynaklarından karşılanıyor. Yeni araçlarımız akaryakıttan tasarruf sağlıyor ve son derece güvenlikli. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

05 Şubat 2024 Pazartesi 10:21

Şehirde toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin araç filosuna kazandırdığı 10 yeni hibrit otobüsün teslim töreni gerçekleştirildi.

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri BaşkanıAli İhsan Yavuz, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe belediye başkanları ve basın mensupları da yer aldı.

Araç Filomuzu Güçlendiriyoruz

Araç teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda 351 özel halk otobüsü ve 70 belediye otobüsü olmak üzere toplam 421 otobüsle toplu taşıma hizmeti veriyoruz. 2022 yılında filomuza standardı son derece yüksek 10 otobüs kazandırmıştık.Bugün de şehrimizin toplu taşıma filosuna 10 yeni hibritotobüs kazandırıyoruz. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın toplam maliyeti 62 Milyon TL. Tamamına yakını belediyemizin öz kaynaklarından karşılanıyor. Yeni araçlarımız akaryakıttan tasarruf sağlıyor ve son derece güvenlikli. Bu yıl içerisinde AB destekli ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız iş birliğiyle 15 elektrikli otobüsü de filomuza kazandıracağız. Şehrimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.

Büyükşehirler Arasında En Uygun Toplu Taşıma Kahramanmaraş’ta

Toplu taşımada Kahramanmaraş Modeli’nden bahsederek 30 büyükşehir arasında en uygun toplu taşıma ücretinin Kahramanmaraş’ta olduğunu vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “30 büyükşehir arasında en ucuz toplu taşıma hizmetini sunan il Kahramanmaraş. Bunu Kahramanmaraş Modeli adını verdiğimiz sistemle sağlıyoruz. Özel halk otobüsü esnafımıza her ay akaryakıt fiyat farkını ödüyoruz. Sigorta, bakım, onarım gibi maliyetleri de karşılıyoruz. Ayrıca bir şoför maliyetini de ödüyoruz. Biletten gelen parayı da özel halk otobüsü esnafımıza veriyoruz. Bu sayede öğrenci 4 TL, tam bilet 7 TL. Hemşehrilerimizin toplu ulaşım maliyetinin büyük bir kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yükleniyoruz. Son ay rakamlarına göre araç başı 70 bin TL, yıllık ise 300 Milyon TL sübvansiyon yapıyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından 4 ay boyunca da hemşehrilerimize ücretsiz toplu taşıma hizmeti sağladık. Daima toplu taşıma esnafımızın destekçisi olduk, olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Hayrettin Güngör Başkanımızı Tebrik Ediyorum”

Araç teslim törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Öncelikle bu güzel yatırımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayrettin Güngör Başkanımızı uzun süredir tanıyorum. Herkes çok taktirle anıyor kendisini. İstanbul gibi metropolde zorla götürülen otobüsler varken Kahramanmaraş’ta otobüs filosuna son model hibrit araçlar kazandırılıyor. İmrenmemek mümkün değil. Ne kadar tebrik etsek az. Başta Hayrettin Güngör başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni otobüslerin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de toplu taşıma filosuna kazandırılan yeni araçların hayırlı olmasını dileyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Filosuna 10 Yeni Hibrit Otobüs!
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