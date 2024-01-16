Kahramanmaraş’ta TSKB 100. Yıl cumhuriyet kütüphanesi açıldı!

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası tarafından Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Çimko İlkokulu’na yaptırılan kütüphanenin açılışı, İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Destekleri için TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç’e teşekkür eden Kaya, kütüphanenin okulumuz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diledi.

Kütüphanenin deprem bölgesindeki önemine değinen Kaya, şöyle devam etti; “Bu kütüphane, öğrencilerin sessiz bir ortamda çalışabilecekleri altyapıyı sunuyor. Bunun dışında üniversiteye hazırlık kitapları, malzemeler içeriyor. Türkiye olarak bir kütüphane açalım ve çocuklarımız üniversiteye hazırlanırken imkansızlıktan, ders çalışacak ortam bulamamaktan dolayı 1 senelerini kaybetmesinler diyoruz” ifadelerini kullandı.