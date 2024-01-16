Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
Başkan Okay’dan Regaib Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaib Kandili Mesajı

Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranları açıklandı

Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği 8 barajda toplam kullanılabilir su seviyesi verileri açıklandı.

Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranları açıklandı

Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranları açıklandı

Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği 8 barajda toplam kullanılabilir su seviyesi verileri açıklandı.

16 Ocak 2024 Salı 17:04

Kahramanmaraş 2O. Bölge D.S.İ Müdürlüğünden alınan verilere göre, son zamanlarda yaşanan yağışlar bölgede yer alan barajları olumlu etkiledi.

Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda bugün itibariyle barajlarda aktif doluluk oranları şöyle; Menzelet yüzde 59, Sır Barajı yüzde 43, Ayvalı yüzde 4, Kartalkaya yüzde 55, Kılavuzlu yüzde 83, Sarıgüzel yüzde 83, Kandil yüzde 74, Adatepe yüzde 60.

Yağışların normal seviyelerde seyretmesi durumunda 2024 yılında çiftçiler ve enerji açısından herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Barajların Doluluk Oranları Açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta TSKB 100. Yıl cumhuriyet kütüphanesi açıldı!
Kahramanmaraş’ta TSKB 100. Yıl cumhuriyet kütüphanesi açıldı!
Başsavcı Tiryaki, “6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili birçok bilgi kirliği var”
Başsavcı Tiryaki, “6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili birçok bilgi kirliği var”
Andırın-Kahramanmaraş yolu kara teslim oldu!
Andırın-Kahramanmaraş yolu kara teslim oldu!
Kahramanmaraş’ta Orman Dairesi geçici çarşı başvuruları başladı!
Kahramanmaraş’ta Orman Dairesi geçici çarşı başvuruları başladı!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerinde Başarıya Giden Yollar Engel Tanımıyor
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezlerinde Başarıya Giden Yollar Engel Tanımıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber