Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonluğun’dan Ksü’ye Anlamlı Ziyaret

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyon Temsilcisi Volkan Chih-YangHuang’ın katılımı ile KSÜ Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen bilişim sınıfları açılış törenine KSÜ Rektörü Prof. Dr. AlptekinYasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık ve Doç. Dr. Reyhan Ağçam,Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonuçalışanları, SGDD-ASAM dernek yöneticileri ve personeller katıldı.

Tören öncesinde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı’nın makamında Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Volkan Chih-YangHuang ve SGDD-ASAM dernek yöneticileri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Rektör Yasım, törende yaptığı konuşmada “Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonunun katkılarıyla SGDD-ASAM Derneği tarafından yürütülen “Depremden Etkilenen Çocukların Eğitime Erişiminin Kolaylaştırılması” projesi kapsamında hibe edilen100 adet dizüstü bilgisayarla kurulan 2 bilişim sınıfımızın açılışını yapmış bulunmaktayız.Taipei Ekonomi ve Kültür Misyon Temsilcisi Volkan Chih-YangHuang’a ve onun nezdinde tüm Tayvan halkına gerek deprem zamanında göstermiş oldukları fedakârlık gerekse deprem sonrasında sadece üniversitemize değil birçok eğitim kuruluşuna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca SGDD-ASAM Derneğine ve proje koordinatörleri Hasan Can Pala ve Güliz Arslan’a Eğitim Fakültemizde bu projeyi gerçekleştirmek suretiyle verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Tayvan halkının Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye hakkında olumlu bir imaja sahip olduklarını kaydeden Taipei Ekonomi ve Kültür Misyon TemsilcisiHuang ise 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden derin üzüntü duyduklarını, ülke olarak Türkiye’nin yardımına koştuklarını ve depremin ardından bölgede yardım faaliyetlerine başlayarak yardım elini uzattıklarını belirtti.

Törende KSÜ Rektörü Yasım ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyon TemsilcisiHuang birbirlerine karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Törenin ardından Rektör YasımTaipei Ekonomi ve Kültür Misyonu çalışanlarına ve proje yürütücüsü olan SGDD-ASAM dernek yöneticilerine teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu.

Tören günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.