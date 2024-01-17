Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
Başkan Okay’dan Regaib Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaib Kandili Mesajı

Başkan Güngör, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Başkan Güngör, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz” dedi.

17 Ocak 2024 Çarşamba 11:11

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali MükerremÜnlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ve STK temsilcilerinin de yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi. Programda aziz şehitler dualarla yâd edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Garnizon Komutanlığımız tarafından düzenlenen programda aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Aziz şehitlerimizi dualarla yâd ettik. Bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Devlet millet olarak aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin daima yanındayız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörŞehit Aileleri Ve Gazilerle Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonluğun’dan Ksü’ye Anlamlı Ziyaret
Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonluğun’dan Ksü’ye Anlamlı Ziyaret
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranları açıklandı
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranları açıklandı
Kahramanmaraş’ta TSKB 100. Yıl cumhuriyet kütüphanesi açıldı!
Kahramanmaraş’ta TSKB 100. Yıl cumhuriyet kütüphanesi açıldı!
Başsavcı Tiryaki, “6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili birçok bilgi kirliği var”
Başsavcı Tiryaki, “6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle ilgili birçok bilgi kirliği var”
Andırın-Kahramanmaraş yolu kara teslim oldu!
Andırın-Kahramanmaraş yolu kara teslim oldu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber