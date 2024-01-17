Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!

Anma programına; SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir, Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Başkan Vekili Fatih Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan, Cengiz, Ertuğrul, Yiğitcan ve Alperen Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Konukoğlu ailesi, sanayiciler, SANKO çalışanları ve emeklileri katıldı.

Okunan duaların ardından, Sani Konukoğlu’nun mezarına evlatları ve sanayiciler tarafından karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşma yapan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, babalarının vefatından beri her yıl anma programında kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

SANİ KONUKOĞLU

Gaziantep'te 1929 yılında doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra 1943 yılında ailesinin okuması yönünde ısrarlarına rağmen dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgahla oldu. İstanbul'da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırarak Gaziantep'e bu kapasitede ilk bobin makinesi getirdi.

Mevcut dokumalarının kalitesini yükseltmek için 1951 yılında Halep'ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise Bursa'daki tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan Avrupa dokuma tezgahlarının benzer modelini yaptırıp Gaziantep'e getirdi. Böylece Gaziantep'te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmede öncülük yaptı.

Bursa'da 1965 yılında havlu tezgahı imal ettirip, bu tezgahlar üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantep'teki tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. Konukoğlu, 1962’de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında 1500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.

Konukoğlu, 1966 yılında "Hilal Kollektif Şirketi’’ni kurdu. 25.000 iğlik iplik tesisi projesi hazırlatan Konukoğlu, 23 Şubat 1972’de inşaatına başlanan tesisin 20.000 iğlik bölümünü 1974 yılında devreye aldı.

Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu’nun isminden esinlenilerek "SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'’ye dönüştürüldü. Sonraki yıllarda bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasite ve kaliteye ulaşıldı.

Firmasının adı ile 1988 yılında kurulan Sankospor’un yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Sani Konukoğlu, diğer sanayicilerle birlikte 15 Ağustos 1989’da Gaziantep Sanayi Odası'nı kurdu.

Sanayi Odası’nın ilk yönetim kurulu başkanlığına getirilen Sani Konukoğlu, SANKO’nun sosyal hizmetlerini organize etmek amacıyla 11 Ekim 1989’da Sani Konukoğlu Vakfı’nın kurulmasını sağladı.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüş sahibi, sosyal, yenilikleri çabuk kabul eden, danışan, çevresindekilere yardım yapmayı görev sayan, doğayı seven Sani Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994’te vefat etti.

Sani Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 1997 tarih ve 30 numaralı kararı ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı’’na layık görüldü. Madalya ve Berat, 27 Ekim 1997’de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde yapılan törenle, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na teslim edildi.

Tekstil, enerji, inşaat ve ambalaj başta olmak üzere değişik sektörlerde 14 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren SANKO’nun bugün geldiği nokta, Sani Konukoğlu ve izinden yürüyen sonraki kuşakların bilinçli, planlı ve sabırlı çalışması ile mücadelesinin sonucudur.

Bu anlayışla SANKO ve Türk ekonomisine, alanlarında örnek ve öncü şirketler kazandırıldı.