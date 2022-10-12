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Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kampüs Fest” 13 Ekim Perşembe günü de eğlence dolu etkinliklerle devam edecek. KSÜ’de saat 14.00’da gerçekleştirilecek etkinliğin ardından KSÜ Avşar Kampüsü Stadyum Alanı’nda saat 20.00’da ünlü sanatçı Emir Can İğrek sahne alacak.

Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam

Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kampüs Fest” 13 Ekim Perşembe günü de eğlence dolu etkinliklerle devam edecek. KSÜ’de saat 14.00’da gerçekleştirilecek etkinliğin ardından KSÜ Avşar Kampüsü Stadyum Alanı’nda saat 20.00’da ünlü sanatçı Emir Can İğrek sahne alacak.

12 Ekim 2022 Çarşamba 14:21

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Genç Maraş mottosuyla hayata geçirilen “Kampüs Fest” ikinci gününde Kahramanmaraşlı gençlerle buluşmaya devam edecek.

Festival kapsamında 13 Ekim Perşembe günü KSÜ Avşar Kampüsü Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte ünlü isimler Zafer Şahin, Hüseyin Taha Karagöz ve Cüneyt Polat gençlerle bir araya gelecek. Saat 14.00’da başlayacak etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Emir Can İğrek Konseri

Kampüs Fest kapsamında ünlü sanatçı Emir Can İğrek de Kahramanmaraş’ta sahne alacak. KSÜ Avşar Kampüsü Stadyum Alanı’nda gerçekleştirilecek konser, saat 20.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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Kampüs Fest’in İkinci Gününde Eğlenceye Devam
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