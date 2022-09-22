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KAMTİAD Başkanı Işık, ‘Üyelerimize her Konuda destek sözü veriyoruz’

KAMTİAD Başkanı Işık, “Üyelerimize iş hayatlarında birlik, beraberlik ve dayanışma ile her konuda destek sözü veriyoruz” dedi.

KAMTİAD Başkanı Işık, ‘Üyelerimize her Konuda destek sözü veriyoruz’

KAMTİAD Başkanı Işık, ‘Üyelerimize her Konuda destek sözü veriyoruz’

KAMTİAD Başkanı Işık, “Üyelerimize iş hayatlarında birlik, beraberlik ve dayanışma ile her konuda destek sözü veriyoruz” dedi.

22 Eylül 2022 Perşembe 15:03

Kahramanmaraş Ticaret ve İş İnsanları Derneği (KAMTİAD) Başkanı Hasat Esat Işık yapmış olduğu açıklamada “KAMTİAD olarak her alanda olduğu gibi Hukuksal olarak ta üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. KAMTİAD olarak üyelerimizden Av. Fatma Nur Turan yönetiminde Hukuk komisyonu kurarak tüm üyelerimize Hukuk alanında da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yeni dönemde üyelerimizin Ticaret ve iş Hukuku ile ilgili yaşaya bilecekleri sorunlar ile birlikte tüm hukuksal sorunları için, KAMTİAD olarak üyelerimizin yanında olacağız. KAMTİAD üyeleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu görevde Av. Fatma Nur Turan, Av. Sümeyye Karaaslan, Av. Furkan Taşkale ve diğer Avukat arkadaşlara başarılar dileriz” dedi.

“Üyelerimizin tüm hukuksal sorunları için KAMTİAD ailesi olarak yardımcı olmaya çalışacağız”

Av. Fatma Nur Turan ise yaptığı konuşmada, “Amacı Kahramanmaraş'ta vergi mükellefi olan ticaret ve iş insanlarını bir çatı altında toplamak olan KAMTİAD ailesine katılmaktan onur duymaktayım. 1996 yılı doğumlu olmakla birlikte doğma büyüme Kahramanmaraş’ta yaşamaktayım. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020 yılı mezunuyum. Aynı zamanda Eskişehir Üniversitesi Sosyoloji bölümü okumaktayım. KAMTİAD’a dahil olma amacım mesleki ve ekonomik yönden bilgi alışverişi ile iş ve sosyal yaşamda girişimleri desteklemek. Hukuki konularda ulusal ve kamu yararına projelerde destek sağlamaktır. Bununla birlikte KAMTİAD olarak üyelerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı her alanda olduğu gibi hukuksal alanda da sağlamaktır. Yeni dönemde üyelerimizin Ticaret ve İş Hukuku alanında yaşayabilecekleri sorunlar ile birlikte tüm hukuksal sorunları için ben ve diğer avukat arkadaşlarım ile birlikte KAMTİAD ailesi olarak yardımcı olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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KAMTİAD Başkanı Işık‘Üyelerimize Her Konuda Destek Sözü Veriyoruz’
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