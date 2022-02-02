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‘Kar Afşin-Elbistan’a beyaz yağmıyor’

Deva Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim RIZVANOĞLU ‘’Kar Afşin Elbistan’da beyaz yağmıyor.’’ dedi. Evrim RIZVANOĞLU "twitter" hesabından paylaştığı videoda Afşin ve Elbistan ziyaretleri sonrasında K.Maraş’taki hava kirliliğine dikkat çekti.

‘Kar Afşin-Elbistan’a beyaz yağmıyor’

‘Kar Afşin-Elbistan’a beyaz yağmıyor’

Deva Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim RIZVANOĞLU ‘’Kar Afşin Elbistan’da beyaz yağmıyor.’’ dedi. Evrim RIZVANOĞLU "twitter" hesabından paylaştığı videoda Afşin ve Elbistan ziyaretleri sonrasında K.Maraş’taki hava kirliliğine dikkat çekti.

02 Şubat 2022 Çarşamba 14:51
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Açıklamasında; Afşin halkı hastalık ya da işsizlik arasında tercih yapmaya zorlanıyor. Termik santral filtresiz bacayla bölgeye zehir yağdırmaya devam ediyor. Temiz hava herkesin hakkı, temiz hava insan hakkıdır. ‘’ dedi.

Deva Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Bşk. Evrim RIZVANOĞLU yaptığı açıklamada: "Merhaba İstanbul’da karlar çekilmeye başladı. Tabi kar deyince ilk insanın aklına beyaz renk geliyor. Fakat bir yer hariç; Afşin ve Elbistan. Afşin ve Elbistan da durum çok daha farklı. Bundan birkaç ay önce Afşin’e gittim. Oradaki çocuklarla sohbet ediyordum. Çocuklar ilk defa beyaz karı hayatlarında 2020 senesinde görmüşler. Nedeni de termik santral belli süreliğine kapatılmış. Oradaki termik santral halkın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Nedeni de bacaların filtre sistemleri. Ha bugün ha yarın derken bu filtre sistemleri hiçbir zaman takılmamış. Aldığım bilgilere göre bölgede; koa ve kanser hastalığı sayısı inanılmaz derece artmış.

Bunu Yapmaya Kimin Hakkı Var?

Aynı zamanda santral şu anda 3 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bölge halkının iki tane seçeneği var; ya sağlığını seçeceksin santrale karşı geleceksin veya orada çalışmaya devam edip bazı şeyleri görmezden geleceksin. Bu tercih yaptırılmak zorunda kalınıyor ve bu bir haksızlık.

Unutmayın temiz hava hepimizin hakkı.

Temiz hava insanlık hakkı.

Ve gerek Afşin / Elbistan termik santrali gerekse Türkiye’nin diğer santrallerinde; çevre yatırımını yapmayan santrallerin çalışması asla uygun değildir.’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
‘Kar Afşin-Elbistan’a Beyaz Yağmıyor’
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