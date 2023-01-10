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Karatutlu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı İrfan Karatutlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı yayınladı.

Karatutlu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Karatutlu'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı İrfan Karatutlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı yayınladı.

10 Ocak 2023 Salı 08:40

Karatutlu mesajında şunları söyledi;

“Günümüzde basın özgürlüğü konusunda en zor günlerini yaşayan Türkiye’de gazetecilerin 60 yılı aşkın süredir var olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor. Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru, objektif şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayan gazetecilik mesleği son dönemde iktidar tarafından sıkça zor durumda bırakılmasına rağmen kısmen de olsa ayakta kalmayı başarmıştır.

Demokratik bir toplumun en önde gelen unsurlarından biri olan ve halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkının kullanılmasına aracılık eden basın kuruluş ve mensupları oldukça önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte başta internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüz dünyasında, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır.

Deva Partisi iktidarında basın emekçilerimizin hem ekonomik-sosyal haklarının hem de ifade özgürlüklerinin tamamına kavuşabileceği bir Türkiye hedefliyoruz.

Bu düşüncelerle, mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini özveriyle yerine getiren, halkın haber alma hakkı için gecesini gündüzüne katan siz değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü‘nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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Karatutludan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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