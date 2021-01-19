KGC Yönetimi Toki Başkanı Ömer Bulut İle Görüştü

Geçtiğimiz Hafta Ankara’ya giden Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ın da büyük desteğini alarak TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıya, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Danışmanı Mehmet Demircioğlu, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Niyazi Kara, TOKİ Başkan Yardımcıları Hakan Akbulut, Dursun Baştürk ile KGC Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Kerem Akçakale ve Şahin Efe katıldı. TOKİ Basın Sitesi Projesi’ ile ilgili bu güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili son durum değerlendirilmesi yapıldı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti’nin Projesi olan, Basın Sitesi projesi için, inşallah yapılacak. Arsa devirleri yapıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Bakanımız Mahir Ünal’da bu projeyi yakından takip ediyor ve çalışmaların bir an önce bitirilmesini ümit ediyor. Bu bölgede 100 bin sosyal Konut Projesi içerisinde yapılacak olan 350 konut projemizde var. İkisini en kısa zamanda bitirmek istiyoruz diyerek Projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verilmesi talimatını verdi.

Konu hakkında açıklama yapan Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ise şunları belirtti; “Kahramanmaraş’ta yapılacak olan Basın Sitesi çalışmaları devam ediyor. Önceki hafta Ankara’ya giden Cemiyetimizin Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüştüler. Ankara’ya giden Başkan Yardımcımız ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sayın Bakanımız Mahir Ünal’ın Danışmanı Mehmet Demircioğlu ile birlikte TOKİ Başkanımız ve TOKİ Başkan Yardımcıları ile bir saate yakın görüşme yaptılar. Görüşme sonucu basın sitesi için, tahsis edilen yerle ilgili anlaşma sağlandı. TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut, “En kısa zamanda saha projelendirilerek yapımına başlanacak” dedi.

Çuhadar; “ Amacımız Kahramanmaraş’ta görev yapan Basın çalışanlarının ev sahibi olması. Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti olarak Yaklaşık 16 ay önce başlattığımız Basın Sitesi Projesi’nin hayata geçirilmesi için, çalışmalar, son hızla devam ediyor. Cemiyet olarak 16 aydır Projenin hayata geçirilmesi için görüşmeler yapıyoruz. Basın sitesi için değişik zamanlarda Ankara’ya giderek takibini yapıyoruz. Bu süre içerisinde TOKİ ile görüşmeler yapıldı. TOKİ ile yapılan görüşmelerin her seferinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal’ın bizlere büyük desteği oldu. Bu görüşmede basın sitesinin yer konusu netlik kazanırken sahada en kısa zamanda proje çalışmalarının yapılması için söz alındı” dedi

Çuhadar; “Basın Sitesi Projesinin hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalarda, başından bu yana büyük desteği olan başta, Mahir Ünal Bakanımıza olmak üzere TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve TOKİ Başkan Yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantının ardından Mahir Ünal adına, Danışmanı Mehmet Demircioğlu TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a Maraş Yöresel hediyesi takdim etti.