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Kirada en yüksek oranlı artış Kahramanmaraş’ta

Mart ayında yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 21 olurken büyükşehirlerde cari kira artışlarının arasında büyük farklılık oluştu. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Kahramanmaraş (yüzde 46,8), Diyarbakır (yüzde 43,2), Muğla (yüzde 42,2), Mersin (yüzde 40,5) ve Şanlıurfa (yüzde 37,1) oldu. İncelenen 30 büyükşehir arasında sadece Van’da kiralarda düşüş görülmüştü (yüzde 1). En düşük kira artışının görüldüğü iller ise Erzurum (yüzde 11,4), Ankara (yüzde 10,8), Antalya (yüzde 10,3) ve Trabzon (yüzde 5,6) oldu.

Kirada en yüksek oranlı artış Kahramanmaraş’ta

Kirada en yüksek oranlı artış Kahramanmaraş’ta

Mart ayında yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 21 olurken büyükşehirlerde cari kira artışlarının arasında büyük farklılık oluştu. En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Kahramanmaraş (yüzde 46,8), Diyarbakır (yüzde 43,2), Muğla (yüzde 42,2), Mersin (yüzde 40,5) ve Şanlıurfa (yüzde 37,1) oldu. İncelenen 30 büyükşehir arasında sadece Van’da kiralarda düşüş görülmüştü (yüzde 1). En düşük kira artışının görüldüğü iller ise Erzurum (yüzde 11,4), Ankara (yüzde 10,8), Antalya (yüzde 10,3) ve Trabzon (yüzde 5,6) oldu.

22 Nisan 2021 Perşembe 14:59
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Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, "BETAM ile yaptığımız işbirliği sonucunda 'Konut Piyasası Görünümü' raporumuzun dördüncüsünü yayınladık. Gayrimenkul alım ve satımı yapan kullanıcılarımız tarafından ilgiyle takip edilmeye başlayan raporumuzla, emlak piyasası için şeffaf, güvenilir ve değerli bir bilgi kaynağı oluşturduğumuzu gözlemliyoruz. BETAM uzmanlarının titiz çalışması ile kullanıcılarımıza daha öngörülü kararlar almalarında destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada raporla ilgili verilen bilgilere göre, gayrimenkul alıcı ve satıcıları ile emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanan rapor; sahibinden.com’un Emlak kategorisindeki veri havuzunun analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren araştırmaları kapsıyor.

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