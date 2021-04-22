Kirada en yüksek oranlı artış Kahramanmaraş’ta

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nazım Erdoğan, "BETAM ile yaptığımız işbirliği sonucunda 'Konut Piyasası Görünümü' raporumuzun dördüncüsünü yayınladık. Gayrimenkul alım ve satımı yapan kullanıcılarımız tarafından ilgiyle takip edilmeye başlayan raporumuzla, emlak piyasası için şeffaf, güvenilir ve değerli bir bilgi kaynağı oluşturduğumuzu gözlemliyoruz. BETAM uzmanlarının titiz çalışması ile kullanıcılarımıza daha öngörülü kararlar almalarında destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada raporla ilgili verilen bilgilere göre, gayrimenkul alıcı ve satıcıları ile emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanan rapor; sahibinden.com’un Emlak kategorisindeki veri havuzunun analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren araştırmaları kapsıyor.