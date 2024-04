Kirişçi: Vatandaşların Sandıkta Verdiği Mesaj Alınmıştır

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında parti adına açıklamalarda bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi: “Vatandaşlarımızın sandıkta vermiş olduğu mesaj alınmıştır” dedi.

31 Mart Yerel seçimlerinde kalesi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş’ta büyük bir düşüş yaşayan AK Parti’de ki sessizlik düzenlenen basın toplantısı ile son buldu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi’nin yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, İl Başkanı Cüneyt Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı seçilen Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu eski belediye başkanı Necati Okay’da hazır bulundu. Parti adına açıklamalarda bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, milletin iradesine saygı duyduklarını ve vatandaşların sandıkta vermiş olduğu mesajı aldıklarının altını çizdi.

Kirişçi; “31 Mart 2024 Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da hem Büyükşehir Belediye Başkan adayının hem ilçe belediye başkan adaylarının hem de belediye meclis üyelerinin içerisinden hemşerilerimiz kendi demokratik tercihlerini ortaya koydular. Önümüzdeki 5 yılda 2024-2029 döneminde görev alacak olan yerel yöneticilerimizi hem büyükşehir belediye başkanımızı hem de ilçe belediye başkanlarımızı seçmiş oldular. Uç beylerimiz muhtarlarımızı seçmiş oldular. Her şeyden önce bu seçimin Kahramanmaraş’ımıza, Kahramanmaraş’ımızın bütün bireylerine, ilçelerimize ve il geneline hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Seçilmiş olan belediye başkanlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAYGI DUYUYORUZ

Seçilen belediye başkanlarına hizmet etmeleri noktasında başarılar dileyen Kirişçi; “19 seçim AK Parti hükümetleri döneminde cereyan etmiş oldu. Hamdolsun büyük bir demokratik olgunluk içerisinde, nadiren istemediğimiz hadiseler yaşanmış olsa da Kahramanmaraş’ımızda da ülke genelinde de bize ve aziz milletimize yakışır bir olgunlukta bu seçim süreci tamamlanmış oldu. Bu seçimlerin böyle bir demokratik ortamda cereyan etmesi ülkemiz demokrasisinin nereye geldiğini göstermiş oldu. Her seçimde sandıklarla ilgili birtakım söylemler olur. Bunun kararını verecek olan Yüksek Seçim Kurulu’dur, il ve ilçe seçim kurullarıdır. Onlarda bunun gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedirler. Kahramanmaraş’ımız 1 milyon 116 bin nüfusu olan 30 metropol kentten bir tanesidir. Böylesine önemli bir nüfus bulunan ilde bu seçimler elbette önemlidir. Tabi ki bizim 11 ilçe belediyemiz ve 1 büyükşehir belediyemiz var. 11 ilçe belediyemizden 3 tanesi Cumhur İttifakı’nın MHP bileşenine bırakılmıştı. Bunlar Çağlayancerit, Ekinözü ve Nurhak’tı. 8 ilçede de AK Parti’mizin adayları vardı. 11 ilçe belediyesiyle ilgili seçimde AK Parti olarak nüfusumuzun yüzde 50’sinin yer aldığı Onikişubat başta olmak üzere, Afşin ve Andırın’ı AK Partili belediye başkanlarımız marifetiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor olacak. Tabi ki il geneliyle ilgili de büyükşehirde Fırat Görgel kardeşimiz şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmetlerini sürdürecek. Gönül isterdi ki 12-0 olarak Cumhur İttifakı’nın renkleriyle boyanmış bir seçim olsun. Ancak millet iradesine her daim saygımız var. Cumhurbaşkanımız da milletimize bu teşekkürlerini yineledi. Biz de bize oy vermiş olsun, olmasın bütün seçmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Seçilen her belediye başkanına da şehre hizmet etmeleri noktasında niyazda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KATILIMDAKİ DÜŞÜŞ OY ORANLARINA YANSIDI

Seçime katılım oranlarının düşük olmasının oy oranlarına yansıdığını belirten Kirişçi; “Bir önceki seçimde yüzde 83-86 civarı katılım oranları vardı. Bu seçimlerde Türkiye ortalaması yüzde 78’lerde kaldı. Kahramanmaraş’ta da yüzde 79 oranında katılım vardı. Katılım oranında yüzde 4 ile 6 arasında düşüş olduğunu belirtmek isterim. Zira bu durumun oy oranlarına da yansıdığını düşünüyoruz. Seçmenin iktidara vermek istediği mesajlar bu oy oranında da kendini gösteriyor. Kahramanmaraş’taki gelişmelerle ilgili olarak 2 hususun altını çizmek isterim. Vatandaşlarımızın sandıkta vermek istediği mesajı milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin yeterince aldığını ve önümüzdeki günlerde de AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı’mızın başkanlığında genel değerlendirilmesi yapılacaktır. Biz de AK Parti İl Teşkilatı olarak bizde bütün bu değerlendirmeleri yapacağız. Bu değerlendirmeler bizim için yol gösterici olacaktır. Artık Türkiye seçim maratonunu tamamlamıştır. 4 yıl 2 ay sonrasına kadar seçim olmayacaktır. Bu sürede vatandaşlarımızın seçim yorgunluğunu atmış olacağını düşünüyoruz. Bütün enerjimizi, bütün gücümüzü deprem şehri olan Kahramanmaraş’ı yeniden inşa etme noktasına odaklanmış olacağız” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE EKONOMİ İLE İLGİLİ BİRTAKIM DEĞERLENDİRMELER GERİDE KALACAK

Türkiye’nin artık seçim maratonunu geride bıraktığını ve ekonominin ana gündem maddesi olacağının altını çizen Kirişçi, “Yeni Kahramanmaraş’ın” inşasını hızla sürdüreceklerini dile getirdi. Kirişçi; “Bu sürede enflasyonla mücadele başta olmak üzere daha sağlıklı çalışmanın kısa sürede tamamlanmış ve ekonomi ile ilgili birtakım değerlendirmelerin geride kalacağını düşünüyorum. 2019’da göreve gelen belediye başkanlarımızın ve 2018’de görevi alan Cumhurbaşkanımızın geride kalan bu 5 yıllık sürede üzerinde en çok odaklandığı hususun ekonomi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonominin genetiğine etki eden unsurlar oldu. Pandemi bunlardan biriydi, tedarik zincirleri, üretim zincirleri bunlar kırıldı. Devamında; “Nefes aldık biraz normalleşeceğiz” 2022’nin 25 Mart’ında Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Orada da tahıl koridoru gibi birtakım tedbirlerle rahatlanma sağlandı derken bu kez 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bu depremlerde de Türkiye ekonomisi de bölge ekonomisi de olumsuz olarak etkilendi. Herkesin ifade ettiği 105 milyar dolarlık deprem faturası da ortaya çıkmış oldu. Bu faturanın bir an önce ödenmesi ve bu faturadan vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce sarılması hususu önem arz ediyordu. Bu konuda Kahramanmaraş’ımıza bir pozitif ayrım yapıldığını belirtmek istiyorum. Bu çerçevede de Kahramanmaraş’ımızın diğer meseleleri hakkındaki çalışmalar hızla ve ivmeyle devam edecektir” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARININ VAATLERİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Seçilen her bir belediye başkanının vaatlerinin takipçisi olacaklarını kaydeden Kirişçi, vatandaşlardan da bu konuda takipçi olmaları konusunda talepte bulundu. Kirişçi, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu seçimde çok değişik birtakım birlikteliklerin olduğunu gördük. Buna kent uzlaşısı dediler, başka şeyler dediler. Muhalefetin böyle bir seçiciliği oldu. Kahramanmaraş’ta bir belediye başkanının vaatleri vardı. Hem bizim belediye başkanlarının hem de muhalefet belediye başkanlarının vaatlerinin takip edilmesi hepimizin asli görevidir. Çünkü seçim sürecinde öyle şeyler duyduk ki; merkezi hükümetin yapacağı şeyleri, bir yerel yönetici yapmayla ilgili vaatlerde bulunmuştu. Oyumuz bizim namusumuzdur. Biz de oyumuza sahip çıkalım. En azından; “Senin şöyle bir vaadin vardı. Onu ne yaptın” diye soralım. Parti olarak bütün adayların ve bu adayların içerisinden de belediye başkanı olarak seçilenlerin vaatlerini çıkarıp basın mensuplarımız ve vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bu seçimin; bundan önceki seçimler gibi demokratikleşmesine, ülkemizin refahının yükselmesine, birliğimizin, kardeşliğimizin pekişmesine katkıda bulunulmasını rabbimden niyaz ediyorum. Seçilen her bir belediye başkanına da mazeret üretmeksizin, bu memleketin sorunlarını birer birer çözmeleri için kendilerine ricada bulunuyorum. Bunun takipçisi olacağımızı da bir kez daha belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.