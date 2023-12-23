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Kızılay’dan Deprem Bölgesine Kışlık Yardım

Türk Kızılay, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kışlık yardım seferberliği başlattı.

Kızılay’dan Deprem Bölgesine Kışlık Yardım

Kızılay’dan Deprem Bölgesine Kışlık Yardım

Türk Kızılay, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kışlık yardım seferberliği başlattı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 13:56

Afetzedelere yardım amaçlı seferberlik çalışması başlatan Türk Kızılay, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Baykar Konteyner Kentte kışlık yardımların dağıtımına başladı.

KAPILAR BİRBİR ÇALINARAK YARDIMLAR YAPILDI

Dulkadiroğlu İlçesi Baykar Konteyner Kent’te toplanan kalabalık Kızılay ekibi konteynerlerde kalan depremzedelerin kapılarını çaldı. Hazırlanan gıda ve giysi kolilerinden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere dağıtıldı. Yapılan yardım kolilerinde gıda, hijyen, çocuk oyuncakları, battaniye ve ısıtıcı sobalar yer alıyor. Türk Kızılay Kahramanmaraş´ta bugün 7 bin 50 adet kışlık kıyafet, bin 375 ısıtıcı, 7 bine yakın battaniye ve ikibin yüz adet hijyen seti dağıttı

Dağıtım öncesinde afetzedelerin kış dönemi ihtiyaçlarını belirleyerek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıklarını yapan ekipler, özellikle köylere ulaştırılacak yardımlarla 1.2 milyon kişiye ulaşmayı planlıyorlar.

Kızılay Esen Kart ile 37 bin haneye, 4000’er TL’lik toplamda 148 milyon TL’lik destek sağlanacak.

Deprem bölgesinin tamamında 745 bin giyim malzemesiyle kışlık kıyafet desteği verilecek. (Mont, bot, kazak, hırka, pantolon, ayakkabı, etek, eldiven, atkı, bere, iç çamaşırı)

Gıda ihtiyacı için yaklaşık 54 bin gıda kolisi dağıtılacak.

Kadınlar için kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçları için hazırlanan 40 bin paket ulaştırılacak.

Öğrencilere 2900 kırtasiye seti desteği sağlanacak.

Soğuk ve yağışlara karşı 114.500 izolasyon malzemesi (Branda, silikon), yaklaşık 37 bin ısıtıcı ve 50 bin battaniye ulaştırılacak.

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Kızılay’dan Deprem Bölgesine Kışlık Yardım
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