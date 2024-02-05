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KMTSO Başkanı Buluntu “Asrın Felaketinde Asrın Birlikteliğini Gösterdik”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

KMTSO Başkanı Buluntu “Asrın Felaketinde Asrın Birlikteliğini Gösterdik”

KMTSO Başkanı Buluntu “Asrın Felaketinde Asrın Birlikteliğini Gösterdik”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayınladı.

05 Şubat 2024 Pazartesi 15:53

Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şubat ayında şehrimizle birlikte 11 ilimizde yaşadığımız deprem felaketinde kaybettiğimiz binlerce canımızın acısını yüreğimizde taşıyoruz. Ülke olarak tarihimizin en acı afetlerinden biri olan 6 Şubat depremleri sonucu 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti, milyonlarca insanımız bu depremlerden bizzat etkilendi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Asrın felaketine tanık olmuş kahraman şehrin evlatları olarak, depremin yaşandığı andan itibaren elimizden gelen çabayı gösterdik. Tüm imkânlarımızı enkazda kalan canlarımız, soğukta üşüyen çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız için seferber ettik. Yurttan gelen yardımları, şehrimizin dört bir tarafına ulaştırmak adına mücadele verdik.

Tüm bunların yanı sıra 7.6 ve 7.8’lik depremler sonrası olumsuzluklar ve yıkıma rağmen şehir olarak yaralarımızı sarmak ve hasarımızı onarmak için çaba içerisine girdik. Bu doğrultuda kamu tarafından kolaylaştırıcı adımlar ve sağlanan desteklerle önemli mesafeler kat ederken, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız çalışmalarla küçük esnafımızdan kadın işverenlerimize büyük sanayicimizden KOBİ’lerimize kadar tüm iş dünyasının yanında olduk. Ağır hasar alan üretim tesislerimizi yeniden ayağa kaldırabilmek adına şehrimize gelen bakan, milletvekili ve bürokratlara sorun ve taleplerimizi ilettik, iletmeye de devam ediyoruz.KMTSO olarak; geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla şehrimizin güçlü yarınları için özverimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Her şey daha güzel ve güçlü bir Kahramanmaraş için… Asrın felaketinde bir kez daha gördük ki dayanışma içinde milletçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiç bir zorluk, hiç bir engel yok.”

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KMTSO Başkanı Buluntu “Asrın Felaketinde Asrın Birlikteliğini Gösterdik”
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