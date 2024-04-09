KMTSO Başkanı Buluntu’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ramazan ayının ardından kavuşulan bayramın, sevinçleri ve umudu büyüten, kardeşliği pekiştiren, aileleri bir araya getiren en özel günlerden olduğunu vurguladı. 6 Şubat’ta yaşanılan deprem felaketi dolayısıyla bayramı buruk karşıladıklarını belirten Başkan Buluntu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Tabii bu bayramı tıpkı geçen bayram olduğu gibi 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinden dolayı buruk karşılıyoruz. Öncelikle depremde şehit olan vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Depremin şehrimizdeki olumsuz izlerini silmek ve kadim şehrimizi yeniden inşa ve ihya etmek adına tüm paydaşlarımızla birlikte omuz omuza vererek çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda kahraman kentimizinsanayisini yeniden güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. İnşallah yaptığımız ve yapacağımız proje ve çalışmalarla ülkemizin üretim gücüne güç katacağız. İş dünyamız adına birlik ve beraberliğimizin ülkemizin geleceği için yatırım, üretim, ticaret ve ihracata dönüşmesini temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz ülkemizden refah ve huzurun eksik olmamasını temenni ederken, KMTSO üyelerimizin, hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor,nice bayramlara, sağlık, afiyet, huzur ve barış içerisinde kavuşmayı niyaz ediyorum."