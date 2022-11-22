KMTSO seçimlerinde Sadi Kır rekor kırdı!

KMTSO seçimlerine katılan üyeler 29 sektörde meslek komite üyelerini seçti.

Otomotiv ve Yan Ürünleri sektöründe 21. Grupta yer alan kentin sevilen İ İnsanı, Dost Pompa Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Kır, meclis üyeliğine seçildi.

114 oyla seçimin birincisi oldu ve beyaz listede en çok oy alan Meclis Üyesi sıfatını kazandı.

21. Komite başkanlığına seçilerek KMTSO meclisine girmeyi başaran Sadir Kır, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Sadi Kır yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 21.Meslek Komitesi Otomotiv ve Yan Ürünleri Ticaret olarak emaneti bizlere teslim eden; başta bizlere oy veren-vermeyen esnaflarımıza ve iş insanlarımıza, tüm hayatım boyunca bizden desteğini esirgemeyen ustalarıma, süreci beraber yürüttüğümüz çalışma arkadaşlarıma ve komite yönetim kurulumuza, bizlere güvenip yanımızda olan Esnaf Odalarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, yönetiminde olmaktan gurur duyduğum MÜSİAD ailemize, seçim günü de dahil sürekli cansiperane şekilde çalışan emniyet güçlerimize, bugüne kadar etkin olarak çalışan ve bundan sonra da üstün hizmetlerine devam edecek Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına, haklarını ödeyemeceğim aileme, Esnafımıza, sanayicimize ve Kahramanmaraş’ımıza hizmet etmeye talip olan ve bizi yol arkadaşı görüp görevi üstlenmemize teşvik eden başkanımız Mustafa BULUNTU’ya gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugüne kadar, esnafımızın ve şehrimizin kalkınmasına acizane katkı sağlamaya gayret göstermiş bir kardeşiniz olarak üstlendiğimiz bu görevle gayretimizin daha da artarak devam edeceğini takdirlerinize sunarım.”