Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri...
SANKO okulları öğrencisi bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek yarışmayı kazandı
SANKO okulları öğrencisi bir milyon...
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baştemir, ‘Diyabetli kişilerin covıd-19 hastalığına daha duyarlı olduğu iyi bilinmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi üretime başladı
ÇİMKO’nun 25’inci hazır beton tesisi...

Kötülük kıtalar dolaşıyor

Yeryüzünde cehalet, dünyalar dolaşıyor...

Kötülük kıtalar dolaşıyor

Kötülük kıtalar dolaşıyor

Yeryüzünde cehalet, dünyalar dolaşıyor...

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:17
banner459

İnsanlığın asıl problemi cehalet...

İnsanlığın huzursuz oluşunun ana nedeni, şükürsüzlük...

Bir lokmayla bir ayı dolduran aileler biliriz...

Bir öğün yemeğini komşusuyla paylaşan aileler tanırdım...

Gittiği her yerde lokmasını paylaşan dostlarımız,büyüklerimiz vardı bizim...

Kazancını mahzun gönüllerle paylaşan,hatta sokak hayvanlarıyla ekmeğini bölüşen,dostlarımız vardı...

Eskiden masere kazanı kaynar,pekmez pişirilirken,pekmez köpüğü ve hapusalar,komşuların hepsine göz hakkı olarak dağıtılırdı ve ürünler bereketlenirdi...

Tarhanalar pişirilirken,öncesinde yağlamalar,sonrasında da katıklısı ve firikler,mutlaka komşulara dağıtılırdı...

Ve o kadar paylaşılmasına rağmen tarhanaya bereket yağar,sene boyunca ye ye bitmezdi...

Bulgur kaynatılırken,hedikler sahanlarda sıcacık,komşulara dağıtılır,paylaşım yapılırdı...

Hiç kimsenin gözü kalmazdı,bereket duaları yapılır,memnuniyetleri yüzlerinden okunurdu...

Şimdilerde ise,hiçkimse görmesin anlaşıyla hazırlanıyor,kimseye kıymık koklatmadan ortadan kaldırılıyor...

Ne bet kaldı,ne bereket...

Komşunun hakkı verilmiyor...

Çocukların göz hakkı verilmiyor...

Kuşların hakkını bile ellerinden aldık...

Hiçbir şeyin bereketi kalmadı...

Hiçbirimizin huzuru da kalmadı...

Paylaşım biterse,rahmette biter...

Bölüşüm biterse,bereket de kalmaz...

Sevgi ve yardımlaşma ortadan kalkarsa,toplumun ayakta kalması mümkün değildir...

Komşusu açken tok yatan bir toplum haline geldik...

Elindekilere şükretmeyen,doyumsuz bir toplum haline geldik...

Sadece nefsini düşünen,bencil ve seküler bir toplum haline geldik...

Seher vakitlerindeki dualarımız kayboldu...

Çocuklarımızın geleceğini düşünme kaygısından,onların maneviyatını ihmal ettik...

Evlerimizde anne-babasına asi,nesiller yetiştirdik...

Odalarında teknolojinin esiri olmuş,zombileşmiş nesiller,bizi kara kara düşündürüyor...

30 yaşına gelmiş,hala evlenmeyen,ev ve iş kuramayan gençlerimiz potansiyel işsizler ordusu var...

Ev olmadan,araba olmadan,iş sahibi olmadan,kimse oğlunu evlendirmiyor...

Kimse,işi olmayan,arabası olmayan bir gelini kabul etmiyor...

Bu nasıl bir düşünce tarzı,bu nasıl bir yaşam anlayışı...

Bir evde bir kazan kaynar,tüm ahaliye yeterdi...

Bir kanepe ile,bir küçük buzdolabıyla yapılan düğünlerle,evliliklerimiz vardı bizim...

Domates çorbasına doğranmış,kuru ekmeklerle süslenmiş sofralarımız vardı bizim...

Sabah kahvaltısında,ekmeği sıcak çaya bandırarak lezzetle yediğimiz kahvaltılarımız vardı bizim...

Kanaatı ve şükrü kuşanacağımız günleri yaşıyoruz dostlar...

Kaybolmadan,nimetlerin kıymetini bilelim.

Yaratan rabbimize karşı şükredenlerden olalım...

Azla yetinmeyen,asla çoğu bulamaz...

Sözlerime Kuran’ın nasihatıyla son veriyorum:

“Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır.” (Bakara:152,153)

Selam ve dua ile kalın...

Son Güncelleme: 14.11.2020 16:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak
Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Çocuklar ‘Çarpım Tablosu’nu Sevdi
Yoğunoluk yaylası, doğa turizminin gözdesi olma yolunda ilerliyor
Yoğunoluk yaylası, doğa turizminin gözdesi olma yolunda ilerliyor
Mersin'de HES kodu sorgusunda kovid-19 çıkan kişi karantinaya alındı
Mersin'de HES kodu sorgusunda kovid-19 çıkan kişi karantinaya alındı
Başkan Güngör’ün tedavisi hastanede devam ediyor
Başkan Güngör’ün tedavisi hastanede devam ediyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber