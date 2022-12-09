KSÜ 50 öğretim üyesi alacak!

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (Üniversitemiz Genel Sekreterlik web sayfasından yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.

Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS’den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen % 30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Başvurularda esas alınacak tablolara personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır

Başvurularda, www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu ekinde yer alan aşağıdaki evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.



1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu

2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti

3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

6) 1 Adet Fotoğraf

7) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)

8) Sabıka Kaydı

9) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış CD (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi alanında almış olmak; okulların örgütsel kişiliği konularında

çalışmaları bulunmak

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak; sosyobilimsel konularda akıl yürütme ve

argümantasyon konularında çalışmaları bulunmak

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; çoklu ortam öğretim materyalleri tasarımı, geliştirilmesi ve

değerlendirilmesi konularında çalışmaları bulunmak

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlköğretim Programında Doktora yapmış olmak; matematik eğitimi, tamsayılar ve soru kullanımı konularında çalışmaları bulunmak

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; matematik eğitiminde oyunlaştırma ve geometri

öğretimi konularında çalışmaları bulunmak

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; ulusal ve uluslararası sınavlar konularında

çalışmaları bulunmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Müzik ve Sahne Sanatları Dalında Doktora yapmış

olmak; şan ve ses eğitimi konularında çalışmaları bulunmak

Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Heykel Anasanat Dalında Doktora yapmış olmak; heykel alanında cam ve yapay ışık kullanımı konularında çalışmaları bulunmak

Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterliliği olmak; kültüralizm, kent belleği, zaman-mekan-uzam konularında çalışmaları bulunmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Makroiktisat alanında almış olmak;

finansal sektör ve reel sektör etkileşimi konularında çalışmalar yapmış olmak

İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; rekabet gücü, yatırım girişleri, istihdam, küresel kriz ve

para politikaları konularında çalışmaları bulunmak

Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış

olmak; hastanelerde rekabet stratejisi ve digital girişimcilik konularında çalışmaları bulunmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Siyaseti Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; Avrupa’da sağ popülizm ve Türkiye-AB ilişkileri konularında çalışmaları

bulunmak

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; nöropolitika, siyasal iletişim, stratejik kaynak yönetimi ve seçim kampanyaları

konularında çalışmaları bulunmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri/Tefsir

alanında almış olmak; tefsir usulü ve Kur’an konularında çalışmaları bulunmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku alanında almış olmak; aile hukuku, İslam hukukun temel kavramları ve İslam hukukunun himaye

müesseseleri konularında çalışmaları bulunmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış

olmak; arapça anlambilimi ve arapça gramer konularında çalışmaları bulunmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; kıraatlerin sıhhat kriterleri konularında

çalışmaları bulunmak

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; klasik ve informal mantık, analojik akıl

yürütme konularında çalışmaları bulunmak

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tarih Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; Osmanlı ve İspanya temelinde karşılaştırmalı yeni çağ

tarihi konularında çalışmaları bulunmak

Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tarih Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; tek parti döneminde bürokrasi, modernleşme ve siyasal

parti örgütlenmesi konularında çalışmaları bulunmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; tekstil kompozit yapılarda iç hasar belirlenmesi ve görüntü işleme ile analizi konularında

çalışmaları bulunmak

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Mühendisliği Bölümü Silvi Kültür Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Biyoloji, Bitki Fizyolojisi alanında almış olmak; bitki fizyolojisi ve ekofizyolojisi konularında

çalışmaları bulunmak

Orman Mühendisliği Bölümü Havza Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; havza yönetimi alanında hidrolik ve hidrolojik modelleme konularında çalışmaları bulunmak

Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü Orman Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; odun plastik kompozit malzemeler, yongalevha, tabakalı ağaç malzemelerde bükme ve güçlendirme konularında çalışmaları

bulunmak

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; terapi bahçeleri, yeşil alt yapı ve zehirli bitki

türleri konularında çalışmaları bulunmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ebelik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; perinatal depresyon ve psikolojik tedavisi

konularında çalışmaları bulunmak

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak; psikososyal alan, pedagoji ve eğitim psikolojisi

konularında çalışmaları bulunmak

Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak; spor turizmi, sporda kriz yönetimi, girişimcilik ve inovasyon konularında çalışmaları bulunmak

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Genetik tarama ve erken gebelik kayıpları konularında çalışmaları bulunmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Segmental kemik defektlerinin tedavisinde

indüklenmiş membran tekniği konularında çalışmaları bulunmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Gelişimsel kalça displazili çocuklarda Vitamin D reseptör düzeyi konularında çalışmaları bulunmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Polikistik over sendromu, endometriozis ve sezeryanla uteris kapama yöntemleri konularında çalışmaları bulunmak

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Varis ve varikosel ilişkisi konularında çalışmaları bulunmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Ekokardiyografik ölçümler ve antidiyabetik ilaçların kalbin otonom fonksiyonları üzerine etkileri konularında çalışmaları bulunmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Türkiye’de aşı reddi ve Covid 19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının uyku kalitesi konularında

çalışmaları bulunmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kanda IL28B ile hepatit D hastalığı arasındaki ilişkiler konularında çalışmaları bulunmak

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Hemodiyaliz hastalarında viral hepatit

farkındalığı konularında çalışmaları bulunmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Biyokimya Anabilim Dalında Doktora yapmış

olmak; mikroRNA’lar konularında çalışmaları bulunmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Doçentlik unvanını Biyosistem Mühendisliği alanında almış olmak; tarımsal yapılarda çevre koşulları ve

denetimi konularında çalışmaları bulunmak

Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Bitki Koruma Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; entomopatajen funguslar ve üretimi konularında

çalışmaları bulunmak

Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Bitki Koruma Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak;

bitkilerde virüs ve viroid hastalık etmenleri konularında çalışmaları bulunmak

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi Programı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak;

tiyoüre türevli bileşiklerin sentezi ve özellikleri konularında çalışmaları bulunmak

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İktisat Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak;

kamu sağlık harcamaları konularında çalışmaları bulunmak

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Tapu ve Kadastro Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Coğrafya Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak;

uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ve şehirlerde zamansal değişim konularında çalışmaları bulunmak

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında Doktora

yapmış olmak; kadın araştırmaları, pazarlama iletişimi ve kriz iletişimi konularında çalışmaları bulunmak

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış

olmak; peynirlerde starter kültür kombinasyonu ve metagenomik yöntem konularında çalışmaları bulunmak

İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış

olmak; betonarme yapılarda kafes ve alternatif donatı sistemleri konularında çalışmaları bulunmak

Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Fizik Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak; XRF tekniğiyle numune analizi ve doğal radyoaktivite

ölçümü konularında çalışmaları bulunmak