KSÜ heyetinden Ankara ziyareti!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, beraberinde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat’ı ziyaret etti.