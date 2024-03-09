KSÜ heyetinden Ankara ziyareti!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette Rektör Yasım, Rektör Yardımcısı Doğan ve Bakan Yardımcısı Polat, kurumların karşılıklı iş birliği yapabileceği konular üzerinde istişarelerde bulundular.
Görüşme sonrasında Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Bakan Yardımcısı Polat’a ziyaretin anısına, üzerinde KSÜ logosunun işlendiği Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatı örneklerinden ceviz oyma sandık hediye etti.
REKTÖR YASIM, ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI ÖRS’Ü ZİYARET ETTİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, beraberinde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ile birlikte Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK) Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Derya ÖRS'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
AYK Başkanlığı Makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yasım, Rektör Yardımcısı Doğan ve Başkan Örs, kurumların karşılıklı iş birliği yapabileceği konular üzerinde müzakeredebulundular.
Görüşme sonrasında Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Başkan Prof. Dr. Derya Örs’e ziyaretin anısına, üzerinde KSÜ logosunun işlendiği Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatı örneklerinden ceviz oyma sandık hediye etti.