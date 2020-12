KSÜ ile Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Doğa Eğitimi ve Bilim Okullarını Destekleme Programı kapsamında Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Temiz Hava, Temiz Yuva’ projesinin uygulanmasında öğrencilerin üniversite imkânlarından faydalanmasının sağlanmasını amaçlayan protokol, KSÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne üniversitemizce altyapı ve uzman personel desteği sağlanacak.

KSÜ olarak kurum ve kuruluşlarla etkili ve verimli işbirliklerine her zaman hazır olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak her türlü projeyi eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki deneyimimiz, alanında uzman yetişmiş insan gücümüz ve güçlü fiziki altyapımızla destekliyoruz. Üniversitemiz bütün imkânlarıyla ülkemiz ve milletimizin hizmetindedir.” diye konuştu.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ise destekleri için Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’a şükranlarını sundu.