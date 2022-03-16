KSÜ, İpek Yolu kariyer fuarına damga vurdu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) yaklaşık 200 öğrencinin de kariyer görüşmeleri için katıldığı fuarda üniversitemiz standı yapılan sunumlarla göz doldurdu.

8 üniversitenin paydaşı olduğu ve 150 firmanın katıldığı fuarda öğrencilerimiz Türkiye’nin önemli kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarını ziyaret ederek kariyer planlaması doğrultusunda yapabileceklerini kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve özel sektör temsilcileri ile değerlendirme imkânı buldu. KSÜ standında yer alan takı tasarım ürünleri, ceviz çeşitleri, üniversitemizde üretilen ürünler (fasulye, dezenfektan, zeytinyağı vd.) ve üniversitemize ait materyaller katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

İKAF’22 açılışına katılan ve stantları ziyaret eden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlamaları için çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek tüm paydaşlara ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

KSÜ standının gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, üniversite olarak her platformda etkin bir şekilde bulunmayı şiar edindiklerini belirterek Kahramanmaraş’ın ve KSÜ’nün tanıtımına devam edileceğini kaydetti.

Kariyer fuarı olması dolayısıyla organizasyonda aktif olarak yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Tanıtım Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Ahmet Hikmet Zabun, KSÜ Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hayrettin Keskingöz ve Kariyer, Girişimcilik ve İnovasyon Öğrenci Topluluğu (KAGİT) öğrencilerine teşekkür eden Rektör Can, KSÜ’nün farklı etkinliklerle çalışmalarına devam edeceğini belirtti.