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Ksü Rektör Alptekin Yasım, Öğrencilerle Yemekte Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, öğrencilerle yemekte bir araya gelerek talep ve memnuniyetlerini dinledi.

Ksü Rektör Alptekin Yasım, Öğrencilerle Yemekte Bir Araya Geldi

Ksü Rektör Alptekin Yasım, Öğrencilerle Yemekte Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, öğrencilerle yemekte bir araya gelerek talep ve memnuniyetlerini dinledi.

27 Eylül 2022 Salı 16:58

KSÜ Avşar Yerleşkesi Merkez Kafeteryada öğrencilerle birlikte yemek yiyen Rektör Yasım’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hasan Bilgekağan eşlik etti.

Öğrencilerle birebir sohbet eden Rektör Yasım, taleplerini dinleyerek öğrencilerin memnuniyeti için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Beraberindeki heyet ile birlikte yemekhanenin mutfak bölümünde de incelemelerde bulunan Rektör Yasım, burada mutfak personelinden bilgiler aldı.

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