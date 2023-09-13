Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı...
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer...
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan ‘30 Ağustos...
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 30 Ağustos...

KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Tamamlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Tamamlandı

KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Tamamlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

13 Eylül 2023 Çarşamba 13:47

Özel Yetenek Sınavları başlaması nedeniyle düzenlenen programa KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay, akademik ve idari personel katıldı.

KSÜ Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda 12 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirilen özel yetenek sınavında 217’si bayan, 531’ierkek olmak üzere toplam 748 aday ter döktü.

2023-2024 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40, Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. öğretime 40 ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. öğretime 40, toplamda 120 öğrenci alınacak. 40 kişilik kontenjanı bulunan Spor Yöneticiliği Bölümüne ise yerleştirmeler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapıldı.

KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençaysınava ilişkin yaptığı açıklamada sınavın şeffaf yöntemlerle çok titiz ve objektif kriterlerle yapıldığını belirterek, tüm adayların büyük çaba gösterdiğini ve sıralamaya giren ve giremeyen tüm katılımcı öğrencilere başarılar dilediğini belirtti.

Aday öğrenciler sonuç listelerine KSÜ web adresi ksu.edu.tr üzerinden ulaşabilirler.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO okulları yeni öğretim yılına Cumhuriyetin 100. Yılı coşkusuyla ‘merhaba’ dedi!
SANKO okulları yeni öğretim yılına Cumhuriyetin 100. Yılı coşkusuyla ‘merhaba’ dedi!
Kahramanmaraş dahil 8 ilde yaşayan Almancılara önemli çağrı!
Kahramanmaraş dahil 8 ilde yaşayan Almancılara önemli çağrı!
Kahramanmaraş’ta belediyeden 15 milyonluk arsa satışı!
Kahramanmaraş’ta belediyeden 15 milyonluk arsa satışı!
DHMİ Kahramanmaraş için personel alım ilanı yayınladı!
DHMİ Kahramanmaraş için personel alım ilanı yayınladı!
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor!
Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenlerle buluşmaya devam ediyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber