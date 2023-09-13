KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Tamamlandı

Özel Yetenek Sınavları başlaması nedeniyle düzenlenen programa KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay, akademik ve idari personel katıldı.

KSÜ Avşar Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda 12 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirilen özel yetenek sınavında 217’si bayan, 531’ierkek olmak üzere toplam 748 aday ter döktü.

2023-2024 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40, Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. öğretime 40 ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü II. öğretime 40, toplamda 120 öğrenci alınacak. 40 kişilik kontenjanı bulunan Spor Yöneticiliği Bölümüne ise yerleştirmeler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapıldı.

KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençaysınava ilişkin yaptığı açıklamada sınavın şeffaf yöntemlerle çok titiz ve objektif kriterlerle yapıldığını belirterek, tüm adayların büyük çaba gösterdiğini ve sıralamaya giren ve giremeyen tüm katılımcı öğrencilere başarılar dilediğini belirtti.

Aday öğrenciler sonuç listelerine KSÜ web adresi ksu.edu.tr üzerinden ulaşabilirler.