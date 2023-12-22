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KSÜ’de akademik ünvan töreni!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinde akademik yükselme sağlayan ve yeni atanan 14 Profesör, 12 Doçent ve 12 Doktor Öğretim Üyesi düzenlenen törenle binişlerini giydi.

KSÜ’de akademik ünvan töreni!

KSÜ’de akademik ünvan töreni!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesinde akademik yükselme sağlayan ve yeni atanan 14 Profesör, 12 Doçent ve 12 Doktor Öğretim Üyesi düzenlenen törenle binişlerini giydi.

22 Aralık 2023 Cuma 15:38

Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ‘Akademik Yükselme Sağlayan ve Yeni Atanan Öğretim Üyelerine Belge Takdimi ve Biniş Giyme Töreni’ne KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, KSÜSağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve aileler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım “6 Şubat depremlerinin ardından Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizdegayet yoğun bir tempo ile çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında aramıza yeni katılan ve akademik unvanlarında yükselen öğretim üyelerimizle bu program vesilesi ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Aramıza bu yıl katılan akademisyenlerimizehoş geldiniz diyorum. Akademik ünvanlarında yükselen kıymetli hocalarımızı da tebrik ediyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki asrın felaketi olan depremlerin ardından şehrimizin sağlık yükü tamamen bizlerin omuzuna binmişti. Sizlerin yoğun emek ve gayretleri sayesinde birçok vatandaşımız hayata tutunabildi. Büyük depremlerin ardından hızla toparlanan Üniversitemizde uygulamalı bilimlerin birçoğunda örgün eğitim devam ediyor. KSÜ Tıp Fakültesi olarak her zaman önceliğimiz öğrenci yetiştirmek ve sağlık hizmetlerinin sunumunu en iyi şekilde yerine getirmektir.” ifadelerini kullandı.

Program açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz ise “1997 tarihinde kurulan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz fiziki imkânları, makine-teçhizat kapasitesi ve alanında yetkin personelleri ile hizmet vermeye devam ediyor. Bugünkü seviyeye gelmemiz hepinizin gayretleriyle oldu. Başlangıcından bugüne kadar hastanemizde emeği geçenlere teşekkür ederim. Yaşamış olduğumuz büyük depremlerin ardından aramızdan ayrılan hastane çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim. Deprem sonrasında 16 akademisyenimiz aramıza katıldı. Yoğun mesaileri arasında öğrenci yetiştirmeyi, sağlık hizmeti sunmayı bırakmayan ve akademik ünvanlarında yükselen akademisyenlerimizi de ayrıca tebrik ederim.” dedi.

Törende, açılış konuşmalarının ardından biniş giyme ve belge takdimi gerçekleştirildi. Ayrıca; yayın ve çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu Doçent unvanı almaya hak kazanan ve kadro çalışmaları devam eden öğretim üyeleri de tebrik edildi.

Program, günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.

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KSÜ’de Akademik ünvan Töreni!
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