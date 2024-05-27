Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

KSÜ’de Dekan değişti!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Orhan Ercan atandı.

KSÜ’de Dekan değişti!

KSÜ’de Dekan değişti!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Orhan Ercan atandı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:11

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Makamında Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Nuri Kahveci’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen törenle Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Dekanlık görevini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ercan’a devretti.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, devir teslim töreninde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüğü süre içerisinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı’ya teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

Rektör Yasım, yeni atanan Dekan Prof. Dr. Orhan Ercan’ın gerek Güzel Sanatlar Fakültesi gerekse Üniversite için kıymetli çalışmalara imza atacağına inandığını belirterek Ercan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’de Dekan Değişti!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Görgel, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ı Misafir Etti
Başkan Görgel, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ı Misafir Etti
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 27 Mayıs Ülkücü şehitleri anma günü düzenlendi!
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları 27 Mayıs Ülkücü şehitleri anma günü düzenlendi!
Ak Parti’den 27 Mayıs darbe açıklaması!
Ak Parti’den 27 Mayıs darbe açıklaması!
Dulkadiroğlu’nda yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımlar yenileniyor
Dulkadiroğlu’nda yıkım çalışmalarında hasar gören kaldırımlar yenileniyor
Başkan Görgel; “Şehir genelinde 300 personelle yeşil alanların bakımını sürdürüyoruz”
Başkan Görgel; “Şehir genelinde 300 personelle yeşil alanların bakımını sürdürüyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber