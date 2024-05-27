KSÜ’de Dekan değişti!

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlık Makamında Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Nuri Kahveci’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen törenle Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, Dekanlık görevini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ercan’a devretti.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, devir teslim töreninde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüğü süre içerisinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı’ya teşekkür ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

Rektör Yasım, yeni atanan Dekan Prof. Dr. Orhan Ercan’ın gerek Güzel Sanatlar Fakültesi gerekse Üniversite için kıymetli çalışmalara imza atacağına inandığını belirterek Ercan’a yeni görevinde başarılar diledi.