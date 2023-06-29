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Kurtulmuş ve Güngör’den Konteyner Kent’te Bayram Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bayram ziyareti dolayısıyla Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Karacasu Konteyner Kent’i ziyaret ederek depremzedelerin bayramlarını tebrik etti.

Kurtulmuş ve Güngör’den Konteyner Kent’te Bayram Ziyareti

Kurtulmuş ve Güngör’den Konteyner Kent’te Bayram Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bayram ziyareti dolayısıyla Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Karacasu Konteyner Kent’i ziyaret ederek depremzedelerin bayramlarını tebrik etti.

29 Haziran 2023 Perşembe 16:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile Karacasu Konteyner Kent’i ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı programda depremzedeleri hanelerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Kurtulmuş ve Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Konteyner Kent ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte Karacasu geçici barınma merkezinde konaklayan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Hemşehrilerimizin hanelerine misafir olduk. Nazik misafirperverlikleri, güler yüzleri ve hoş sohbetleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

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Kurtulmuş Ve Güngör’den Konteyner Kent’te Bayram Ziyareti
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