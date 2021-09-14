Kuzey Çevre Yolu Karayollarına Devrediliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV’de yayımlanan Haber Ötesi programına konuk oldu. Moderatörlüğünü Murat Eğridağ’ın yaptığı canlı yayında konuşan Başkan Güngör, şehir içi ulaşıma ilişkin müjde dolu haberleri art arda sıraladı. Cümlelerine yüz yüze eğitimin devamlılığı açısından aşılanmaya davet ile başlayan Güngör, “Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hemşehrilerimi bir kez daha aşı olmaya davet ediyorum. Sağlık otoritelerinin ifade ettiği üzere daha etkili bir tedbir henüz yok. Özellikle okullarımızda, kamu kurumlarımızda faaliyetin sürekliliği açısından bu önemli” diye konuştu.

Edebiyatın Başkenti Unvanı Perçinlendi

Konuşmasın devamında devletin zirvesi tarafından kentte gerçekleştirilen programları değerlendiren Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımızı, liderimizi geçtiğimiz Cuma günü kahraman şehrimizde ağırladık. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin güneyinde ve kuzeyinde meydana gelen afetler sebebiyle Cumhurbaşkanımız programını ertelemek durumunda kalmıştı. Ancak hamdolsun, hemşehrilerimiz lideriyle buluştu. Büyük bir coşkuyla il danışma toplantımızı düzenledik, toplu açılışlarımızı gerçekleştirdik. Ardından gençlerimizle Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde bir buluşma etkinliği yapıldı. Burada duygu dolu bir atmosfer vardı. Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğu bir kez daha tescillendi. Bakanlarımızın da programlara dahli son derece kıymetliydi. Şehrimize ilişkin bir takım meseleler özelinde istişare imkânı hâsıl oldu” dedi.

Kuzey Çevre Yolu

Başkan Güngör önemli bir ulaşım yatırımının daha tamamlanacağını müjdeleyerek, “Buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bizim bir kuzey, bir de güney çevre yolumuz var. Kuzey Çevre Yolu’nun bir kısmı önceki dönemde yapılmış, kalan bölümü de belediye bütçemiz için zorlayıcı olacaktı. Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik ve kısa süre içinde yapılması için onay verdiler. Yapılmayan kısımları, yapılan kısımların iyileştirilmesi ve Kayseri yolu bağlantısı da dâhil toplamda 30 kilometrelik güzergâhımız inşallah Ulaştırma Bakanlığı’mız tarafından yapılacak. Şehrimize hayırlı olsun” bilgisini aktardı.

Adana Yolu’na Yeni Bağlantı

Güngör bir diğer yatırımla ilgili müjdeyi, “Önsen Köprümüz ve Ağcalı Kavşağı Bağlantı Yolumuz yeni yerleşim alanlarına ulaşımı kısaltacak ve ilerleyen süreçte 150 bin vatandaşımıza hizmet verecek. Ağcalı Kavşağından Adana Yoluna transit geçişin sağlanması için 4,5 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde standardı son derece yüksek bir yol inşa edeceğiz. Bunun da kazıları başladı. Buradan sonraki etap ise Havalimanı Kavşağına doğrudan erişim sağlayacak olan güzergâhımız olacak. Bu yolu tamamen faaliyete geçirdiğimizde, Kayseri istikametinden gelen araç trafiği kent merkezine uğramadan, doğrudan Adana ve Gaziantep yollarına transit geçiş sağlayacak. Şehir merkezindeki trafik önemli ölçüde azalacak. Aynı zamanda yeni yollarımız Yedikuyular Kayak Merkezi’ne de doğrudan ulaşım sağlayacak” cümleleriyle verdi.

O Yatırımlar İle İlgili Gelişmeleri Aktardı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör daha önce müjdelediği projeye ilişkin güncel durumu “Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Altgeçit projemiz için ihale sürecimiz devam ediyor. Allahın izniyle 2022’nin sonuna kalmadan bu altgeçidi de yapmış olacağız” sözleriyle aktarırken, önemli bir diğer konu Arsan Kavşağı’na dair ise “Arsan Kavşağı Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan bir proje. Yapımının bir an önce tamamlanması noktasında sürekli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Buradaki aksaklıklar giderildi, öyle tahmin ediyorum ki yılsonunda burası tamamen bitecek” bilgilerini aktardı.

Tarihi Mekân Turizme Kazandırılacak

Başkan Güngör konuşmasının sonunda planlanan bir turizm yatırımın da müjdesini verdi, “Cumhurbaşkanımıza bir arzımız da, Tarihi Kışla’mıza ilişkin oldu. Kışlaların birleştirilmesi noktasında Milli Savunma Bakanlığımızın da yaklaşımına uygun olarak, Gaziantep yolu üzerindeki daha büyük bir alanda tek bir yapıda toplanmasını arzu ediyoruz. Özellikle Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi arkasındaki kışlamız tarihi bir alana sahip olduğu için burayı da turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Aksu Kışlası için de burada meslek gruplarımızın kümeleneceği bir alan olarak planlıyoruz” ifadelerini kullandı.