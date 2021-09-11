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Mahçiçek’ten Başkan Erdoğan’a Expo 2023 Sunumu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifleriyle havaalanında karşılama töreninden itibaren Cumhurbaşkanımızın yanında oldu.

Mahçiçek’ten Başkan Erdoğan’a Expo 2023 Sunumu

Mahçiçek’ten Başkan Erdoğan’a Expo 2023 Sunumu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifleriyle havaalanında karşılama töreninden itibaren Cumhurbaşkanımızın yanında oldu.

11 Eylül 2021 Cumartesi 16:17
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Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli İrade Meydanında halka seslenişinden sonra Büyükşehir Belediye Binasında yapılan toplantıya katılarak Expo 2023 sunumu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımızın dikkatle takip ettiği EXPO 2023 projemizde gelinen son noktadan, yapılan ve yapılacak çalışmalardan bahseden Başkan Mahçiçek, sunum sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız sunumumuzu ilgiyle takip etti ve sorular sordu.

Cumhurbaşkanımızın şehrimize 2019 yılında duyurduğu EXPO 2023 projemizle, şehrimiz çağ atlayacak ve artık dünya kentleri arasında ismi anılacak” dedi.

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Mahçiçek’ten Başkan Erdoğan’a Expo 2023 Sunumu
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