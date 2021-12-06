Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde ‘Engel Bir Kusur Değildir”
Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde ‘Engel...
Kahramanmaraş’ta çarpım tablosu hem eğlendirecek hem öğretecek
Kahramanmaraş’ta çarpım tablosu hem eğlendirecek...
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı

Maraş Dondurmasına Lezzet Veren Salep Fideleri Toprakla Buluştu

Kahramanmaraş'ta salep fidelerinin dikimi yapıldı.

Maraş Dondurmasına Lezzet Veren Salep Fideleri Toprakla Buluştu

Maraş Dondurmasına Lezzet Veren Salep Fideleri Toprakla Buluştu

Kahramanmaraş'ta salep fidelerinin dikimi yapıldı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 13:12
banner459

Türkiye'nin dondurma üretiminde önemli bir yere sahip olan Kahmaramanmaraş'ta salep üretimi her geçen gün artıyor. Dondurmanın olmazsa olmazları arasında yer alan salebin geçen yıl 40 dönüm olan ekim alanı, bu sene 50 dönüme çıkartıldı.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, gazetecilere, salebin doğadaki varlığının korunması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 23 yıldır çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Her yıl ekim alanını biraz daha artırdıkları salebin yazın dondurma kışın ise şifalı içecek olarak tüketildiğini belirten Kanbur, firma olarak konuyla ilgili Ar-Ge birimi oluşturduklarını, zaman zaman araştırma merkezleri ve üniversitelerden de destek aldıklarını söyledi.

Kanbur, girişimleri sonucu kent genelinde beş ayrı noktada ekim yapıldığını, amaçlarının bölge çiftçilerinin de desteğiyle salebi çeşitlendirmek ve tüm dünyaya satışını yapmak olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii şu an ham madde yeterince olmadığından piyasaya süremiyoruz. Önemli olan bizim ham maddeye hazır olmamız lazım. Benim pazarım var. İnsanlar bunu istiyor. Biz diyoruz ki 'MADO olarak biz size bilgi verme konusunda hazırız, 10 yıl da alım garantisi veriyorum.' Çünkü salep endemik bitki sınıfına girdi. Eskiden dağlardan toplanıyordu bu yasaklanınca şimdi toplanamaz hale geldi. Onun için dondurmada bile çoğu kişi kullanamıyor. Başka bir şey kullanmaya çalışıyor. Şu anda elde edilen ürünü, dondurma ve içecek olarak kullanıyoruz. Üretimi artırdıkça dünya pazarına da ürün gönderebiliriz."

Kanbur, ekonomik olarak ciddi getirisi olan salebin kilogram satış fiyatının yaklaşık bin lira olduğuna işaret ederek, "Biz onun için üniversiteyi ve halkı yanımıza aldık. İstiyoruz ki bunu bir an önce çoğaltalım. Artık bunu dünya markası haline getirelim. Talep var ama üretim yok. Bizde bilgi var, tohum da var. Gelin beraber yapalım." diye konuştu.

Salebin geçmiş dönemde saraylarda kralların içeceği olarak kullanıldığını aktaran Kanbur, yaptıkları çalışmalarla fıstıklı, bademli gibi salep özlü on çeşit şifalı içecek elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Maraş Dondurmasına Lezzet Veren Salep Fideleri Toprakla Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebek SPA ve aktivite merkezi Afşin'de hizmete açıldı
Bebek SPA ve aktivite merkezi Afşin'de hizmete açıldı
SANKO’lu 100 aile SANKO Üniversitesi’ni Ziyaret Etti
SANKO’lu 100 aile SANKO Üniversitesi’ni Ziyaret Etti
Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Karatutlu şehrin gündemine dair açıklamalarda bulundu
Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Karatutlu şehrin gündemine dair açıklamalarda bulundu
Başkan Güngör: “Kahramanmaraş’a sözümüz var”
Başkan Güngör: “Kahramanmaraş’a sözümüz var”
Başkan Güngör Açıkladı, 3 Yılda 1 Milyar Tl’lik Yatırım
Başkan Güngör Açıkladı, 3 Yılda 1 Milyar Tl’lik Yatırım

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber