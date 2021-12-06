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Toki 29 ilde açık artırmayla arsa satıyor! KDV yok

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sundu. 22 Aralık'ta yapılacak ihale kapsamında, arsalar yüzde 25 peşinat 60 ay taksitle alınabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Toki 29 ilde açık artırmayla arsa satıyor! KDV yok

Toki 29 ilde açık artırmayla arsa satıyor! KDV yok

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 29 ildeki 307 arsayı açık artırmayla satışa sundu. 22 Aralık'ta yapılacak ihale kapsamında, arsalar yüzde 25 peşinat 60 ay taksitle alınabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

06 Aralık 2021 Pazartesi 13:35
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Muhammen bedeli 2 milyon 882 bin 791 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunan 307 arsa açık artırmayla satılacak.

İHALE 22 ARALIK'TA

Açık artırma, 22 Aralık Çarşamba 10.30 ve 23 Aralık Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

KDV'DEN MUAF YÜZDE 25 PEŞİNAT 60 AY VADE

Alıcılar, Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir'de bulunan arsalar, 23 Aralık 2021 Perşembe 10.30'da yapılacak açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek. Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Anakara Etimesgut'ta ticaret, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da konut, otopark, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor. İzmir'de satışa sunulacak arsalar arasında sanayi depolama, küçük sanayi sitesi, konut alanları da bulunuyor. Konya'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları, Manisa'da tarımsal nitelikli alanlar, Muğla'da konut alanları bulunuyor.

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Toki 29 Ilde Açık Artırmayla Arsa Satıyor! KDV Yok
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