Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...

Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”

Kahramanmaraş’ta yıkımın en büyük olduğu Dulkadiroğlu’nda seçim çalışmaları sürdüren Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar meslek odaları ziyaretinde bir açıklama yaparak orta hasarlı bina sahiplerine bir kez daha destek verdi.

Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”

Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”

Kahramanmaraş’ta yıkımın en büyük olduğu Dulkadiroğlu’nda seçim çalışmaları sürdüren Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar meslek odaları ziyaretinde bir açıklama yaparak orta hasarlı bina sahiplerine bir kez daha destek verdi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 12:59

Seçim çalışmalarını Teknik Meslek Odalarına yaptıkları ziyaretle sürdüren Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar; 1 Nisan sabahıyla Dulkadiroğlu’nun yeni bir güne yeni bir hizmet ekibiyle başlayacağına inandığını belirterek en büyük yol göstericilerinin ise teknik meslek odaları olacağını söyledi. Uygun olmayan alanlarda orta hasarlı konutları bulunan bina sakinlerine de destek veren Akpınar, “Jeoloji Mühendisleri Odamızın hazırladığı bu raporun arkasındayız. Bu raporun uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Orta hasarlıları bir an önce güçlendirme yapmak suretiyle oturulmaya devam edilsin. Uygun olmayan alan ilan edilen yerlerde az hasarlı ve hasarsız binalar var. Kahramanmaraş’ta 300 bin kişiyi etkileyen bu kararların yeniden revize edilmesi gerekiyor.”

ŞEHRİMİZİ HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Seçim çalışmaları kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği, Makine Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği ve Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği’ne ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, deprem sonrası Kahramanmaraş’ı yeniden nasıl ayağa kaldırılabileceği konusunda istişarelerde bulundu. Belediye başkanı seçilmesi durumunda danışma meclisi kuracağını ve bu mecliste teknik meslek gruplarını yer alacağını kaydeden Akpınar, ortak akılla şehri yöneteceklerini ve şehri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

“BELEDİYELER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA VE ODALARLA AYAKTA KALABİLİR”

Belediyelerin sivil toplum kuruluşlarıyla ve odalarla ayakta kalabileceğini vurgulayan Akpınar, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhammed Aydoğar Bey ile mühendis odalarını ziyaret ettik. Şehrimiz için can damar olan bu mühendislik odalarını ziyaret etmemiz çok önemliydi. Onlarla birlikte “Şehrimizi tekrar nasıl ayağa kaldırabiliriz” konusu hakkında istişarelerde bulunduk. Gerçekten onların bizim önümüze koyduğu fikirler, öneriler o kadar kıymetliydi. Belediyeler sivil toplum kuruluşlarıyla ve odalarla ayakta kalabilir. Yola çıktığımızda ilk kuracağımız birim danışma meclisi olacak demiştik. Ortak akılla şehrimizi yöneteceğiz, şehrimizi ayağa kaldıracağız demiştik. Bugün onu başarıyoruz, onu tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

“JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODAMIZIN HAZIRLADIĞI UYGUN OLMAYAN ALANLAR RAPORUNUN ARKASINDAYIZ”

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş için hazırladığı uygun olmayan alanlar raporunun onaylanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getiren Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Jeoloji Mühendisleri Odası’nda ümit verici, sevindirici bir durum ortaya çıktı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı raporda Kahramanmaraş’ta uygun olmayan alan ilan edilen bölgelerin aslında hiçbir riski barındırmadığı tespit edilmiş. Bu raporlar hazırlanmış ve Jeoloji Mühendisleri Odası önderliğinde bakanlığa sunulmuş durumdadır. Bu raporların bir an önce incelenip, sonucu neticelendirilmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta orta hasarlı, hafif hasarlı ve hasarsız binaların geleceği bir an önce belirlenmelidir. Bununla birlikte uygun olmayan alan olarak belirtilen alanların 2 kişinin karar verdiği ve bilim adamlarının karar vermediği bir durumdur. Buna acilen bakanlığımız tarafından çözüm üretilmesini bizde bekliyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odamızın hazırladığı bu raporun arkasındayız. Bu raporun uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Orta hasarlıları bir an önce güçlendirme yapmak suretiyle oturulmaya devam edilsin. Uygun olmayan alan ilan edilen yerlerde az hasarlı ve hasarsız binalar var. Kahramanmaraş’ta 300 bin kişiyi etkileyen bu kararların yeniden revize edilmesi gerekiyor.”

Akpınar, daha sonra Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar’la birlikte Galericiler Sitesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onikişubat adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde sevgi seli!
Onikişubat adayı Ceyhan’a Fatmalı Mahallesi’nde sevgi seli!
Muhammed Aydoğar “En büyük paydaşımız teknik meslek odaları olacak”
Muhammed Aydoğar “En büyük paydaşımız teknik meslek odaları olacak”
AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!
AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!
Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”
Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”
Ceyhan karış karış geziyor!
Ceyhan karış karış geziyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber