Mehmet Akpınar “Jeoloji Mühendisler Odamızın Raporunun Arkasındayız”

Seçim çalışmalarını Teknik Meslek Odalarına yaptıkları ziyaretle sürdüren Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar; 1 Nisan sabahıyla Dulkadiroğlu’nun yeni bir güne yeni bir hizmet ekibiyle başlayacağına inandığını belirterek en büyük yol göstericilerinin ise teknik meslek odaları olacağını söyledi. Uygun olmayan alanlarda orta hasarlı konutları bulunan bina sakinlerine de destek veren Akpınar, “Jeoloji Mühendisleri Odamızın hazırladığı bu raporun arkasındayız. Bu raporun uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Orta hasarlıları bir an önce güçlendirme yapmak suretiyle oturulmaya devam edilsin. Uygun olmayan alan ilan edilen yerlerde az hasarlı ve hasarsız binalar var. Kahramanmaraş’ta 300 bin kişiyi etkileyen bu kararların yeniden revize edilmesi gerekiyor.”

ŞEHRİMİZİ HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Seçim çalışmaları kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği, Makine Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği ve Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği’ne ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, deprem sonrası Kahramanmaraş’ı yeniden nasıl ayağa kaldırılabileceği konusunda istişarelerde bulundu. Belediye başkanı seçilmesi durumunda danışma meclisi kuracağını ve bu mecliste teknik meslek gruplarını yer alacağını kaydeden Akpınar, ortak akılla şehri yöneteceklerini ve şehri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

“BELEDİYELER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA VE ODALARLA AYAKTA KALABİLİR”

Belediyelerin sivil toplum kuruluşlarıyla ve odalarla ayakta kalabileceğini vurgulayan Akpınar, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhammed Aydoğar Bey ile mühendis odalarını ziyaret ettik. Şehrimiz için can damar olan bu mühendislik odalarını ziyaret etmemiz çok önemliydi. Onlarla birlikte “Şehrimizi tekrar nasıl ayağa kaldırabiliriz” konusu hakkında istişarelerde bulunduk. Gerçekten onların bizim önümüze koyduğu fikirler, öneriler o kadar kıymetliydi. Belediyeler sivil toplum kuruluşlarıyla ve odalarla ayakta kalabilir. Yola çıktığımızda ilk kuracağımız birim danışma meclisi olacak demiştik. Ortak akılla şehrimizi yöneteceğiz, şehrimizi ayağa kaldıracağız demiştik. Bugün onu başarıyoruz, onu tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

“JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODAMIZIN HAZIRLADIĞI UYGUN OLMAYAN ALANLAR RAPORUNUN ARKASINDAYIZ”

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş için hazırladığı uygun olmayan alanlar raporunun onaylanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getiren Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Jeoloji Mühendisleri Odası’nda ümit verici, sevindirici bir durum ortaya çıktı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı raporda Kahramanmaraş’ta uygun olmayan alan ilan edilen bölgelerin aslında hiçbir riski barındırmadığı tespit edilmiş. Bu raporlar hazırlanmış ve Jeoloji Mühendisleri Odası önderliğinde bakanlığa sunulmuş durumdadır. Bu raporların bir an önce incelenip, sonucu neticelendirilmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta orta hasarlı, hafif hasarlı ve hasarsız binaların geleceği bir an önce belirlenmelidir. Bununla birlikte uygun olmayan alan olarak belirtilen alanların 2 kişinin karar verdiği ve bilim adamlarının karar vermediği bir durumdur. Buna acilen bakanlığımız tarafından çözüm üretilmesini bizde bekliyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odamızın hazırladığı bu raporun arkasındayız. Bu raporun uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Orta hasarlıları bir an önce güçlendirme yapmak suretiyle oturulmaya devam edilsin. Uygun olmayan alan ilan edilen yerlerde az hasarlı ve hasarsız binalar var. Kahramanmaraş’ta 300 bin kişiyi etkileyen bu kararların yeniden revize edilmesi gerekiyor.”

Akpınar, daha sonra Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar’la birlikte Galericiler Sitesi’ndeki esnafları ziyaret etti.