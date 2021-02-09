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Mehmet Karaca’dan 12 Şubat mesajı

Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karaca, 12 Şubat Kurtuluş bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı.

Mehmet Karaca’dan 12 Şubat mesajı

Mehmet Karaca’dan 12 Şubat mesajı

Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karaca, 12 Şubat Kurtuluş bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı.

09 Şubat 2021 Salı 16:38
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Karaca mesajında şunşarı kaydetti;

“Şanlı tarihi kahramanlık öyküleriyle dolu olan aziz milletimiz, manevi değerlerini ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutmuştur. Kurtuluş savaşı yıllarında ülkenin ilk bağımsızlık fitilini ateşleyende bu coğrafyanın insanları olmuştur. Kendinden kat ve kat üstün düzenli bir orduya karşı verdiği mücadeleyle Maraşlı Kahramanlığını adeta tescillemiş ve ruhunu bulmuştur. Damarlarında bağımsızlığın verdiği o asil kanı taşıyan atalarımız, 22 gün 22 gece süren destansı mücadele sonunda düşmana aman diletmiş ve geldiği yere göndermiştir. Bu mücadele kurtuluş savaşının fitilini ateşlemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda temel taşlarından biri olmuştur.

Kurtuluş mücadelesinde vatanını, milletini ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan atanın torunları dün olduğu gibi bugün de bu millet vatanını, bayrağını ve birliğini savunmaya hazırdır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, kurtuluş savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.”

 

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