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Mesut Dedeoğlu “Şehrin tüm sorunlarını çözeceğiz”

Seçim çalışmaları kapsamında Aksu Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Dedeoğlu, Aksu Mahallesi’nin değişim istediğini belirterek, “Esnafımızın canı yanmış, vatandaşımız perişan bunu hiç düşünmüyorlar. İYİ Parti belediyeciliği ile şehrin tüm sorunlarını çözeceğiz inşallah” dedi.

Mesut Dedeoğlu “Şehrin tüm sorunlarını çözeceğiz”

Mesut Dedeoğlu “Şehrin tüm sorunlarını çözeceğiz”

Seçim çalışmaları kapsamında Aksu Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Dedeoğlu, Aksu Mahallesi’nin değişim istediğini belirterek, “Esnafımızın canı yanmış, vatandaşımız perişan bunu hiç düşünmüyorlar. İYİ Parti belediyeciliği ile şehrin tüm sorunlarını çözeceğiz inşallah” dedi.

13 Şubat 2024 Salı 12:35

Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekili, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dulkadiroğlu İlçesi’ne bağlı Aksu Mahallesi’ni ziyaret eden Dedeoğlu, “Kahramanmaraş değişim istiyor, Aksu Mahallesi değişim olsun diyor. Bizde halkımızın talebiyle değiştireceğiz inşallah. Kahramanmaraş’ı İYİ belediyeciliğe kavuşturacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının açıklandığı günden itibaren mahalle mahalle, sokak sokak dolaşan, vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinleyen, tek tek not alan Kahramanmaraş 24. Dönem Milletvekili, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, “ Vatandaşın talebi sandıkta sonuç bulacak inşallah. Kahramanmaraş’ın geleceği için, şehrimiz İYİ belediyecilikle buluşacak” ifadelerini kullandı.

ESNAFIMIZIN CANI YANMIŞ, VATANDAŞIMIZ PERİŞAN HİÇ DÜŞÜNMÜYORLAR

Dedeoğlu saha çalışmalarında, Kahramanmaraş genelinde değişime yönelik ciddi bir talep ile karşılaştığını ifade ederek, 31 Mart’ta vatandaşın değişim ile buluşacağını dile getirdi. Kahramanmaraş’ı el birliği ile huzura ve hizmete kavuşturacağız diyen Dedeoğlu, “Memleketimin sorunları saymakla bitmiyor. 6 Şubat depremlerinin yaraları hala sarılamadı. Vatandaşımız çok perişan. Deprem öncesindede sorunlar bitmiyordu. Şimdi işler daha kötüye gidiyor. İnşallah biz Kahramanmaraş’ı İYİ belediyeciliğe kavuşturduğumuzda, orta hasarlı binaların durumu çok kısa sürede sonuçlanacak. Öte yandan esnafımızın canı yanmış, vatandaşımız perişan olmuş bunu hiç düşünmüyorlar. Biz bunların önüne geçeceğiz inşallah” şeklinde konuştu. Dedeoğlu İYİ Parti belediyeciliği ile şehrin tüm sorunlarının çözüleceğini dile getirdi.

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Mesut Dedeoğlu “Şehrin Tüm Sorunlarını çözeceğiz”
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