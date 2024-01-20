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MHP Çağlayancerit için Onaran’ı aday gösterdi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde Belediye Başkan adayını buldu. MHP’nin adayı Hasan Onaran oldu.

MHP Çağlayancerit için Onaran’ı aday gösterdi!

MHP Çağlayancerit için Onaran’ı aday gösterdi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde Belediye Başkan adayını buldu. MHP’nin adayı Hasan Onaran oldu.

20 Ocak 2024 Cumartesi 17:48

Kahramanmaraş’ta MHP’ye en çok aday adayı başvurusunun yaşandığı ilçe olan Çağlayancerit’te Cumhur İttifakı’nın adayı olarak ilçenin sevilen ismi Hasan Onaran belirlendi.

Genç, dinamik, başarılı ve pozitif duruşuyla bilinen Hasan Onaran’ın adaylık haberi ilçede büyük bir sevinçle karşılandı.

HASAN ONARAN KİMDİR?

Hasan Onaran, 7 Mayıs 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Çağlayancerit’te bitirdi, lise eğitimini 1987-1990 yılları arasında Kahramanmaraş Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladı.

1992 - 1997 yılları arasında Çağlayancerit İlçesindeki Düzbağ Cumhuriyet İlkokulu, Küçükcerit İlkokulu, Soğukpınar Akbaş İlkokulu ve Çağlayancerit İlkokulu’nda vekil öğretmenlik görevinde bulundu.

1999 yılında Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü’nden mezun oldu.

15.02.2001 tarihinde Devlet Memurluğu Sınavını kazanarak Ankara İli Çamlıdere İlçesi Peçenek Belde Belediyesinde Fen Memuru olarak göreve başladı.

2002 - 2003 yılları arasında 15 aylık vatani görevini yerine getirdi.

2003 - 2004 yılları arasında Çağlayancerit İlçesi Bozlar Belde Belediyesinde Fen Memuru olarak çalıştı.

2004 - 2010 yılları arasında Çağlayancerit Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2010 - 2014 yılları arasında Çağlayancerit Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü, 2014 - 2020 Yılları arasında Çağlayancerit Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2020 - 2023 yılları arasında ise Çağlayancerit Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

01 Aralık 2023 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan Aday Adayı olmak için Çağlayancerit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevinden istifa eden Hasan Onaran, evli olup 3 kız ve 1 erkek olmak üzere 4 çocuk babasıdır.

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MHP Çağlayancerit Için Onaran’ı Aday Gösterdi!
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