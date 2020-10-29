MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Satıcı, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'in gelecek adına en büyük güvence olduğunu belirtti.

Satıcı, mesajında şunları belirtti:

“Cumhuriyet, getirdiği çağdaş açılımlarla insanımızın ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, önünde uzanan aydınlık yolda, her zaman emin adımlarla ilerleyip, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edecektir.

Yeter ki gücümüzün, potansiyelimizin, kapasitemizin farkına varalım, birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Ülkemizde uzlaşma kültürünün benimsenmesi, sağduyulu ve akılcı yaklaşımlar sergilenmesi, önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir Türkiye görmemizi mümkün kılacaktır.

Bu duygularla, Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bütün vatandaşlarımıza bu büyük bayram gününde selam ve saygılarımı sunuyorum.''