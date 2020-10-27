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MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’dan kandil mesajı

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’dan kandil mesajı

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’dan kandil mesajı

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

27 Ekim 2020 Salı 17:00
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Tımarcıoğlu mesajında şu duyguları paylaştı;

"Kainatın şereflendiği gün olarak telakki edilen Mevlit Kandilinin, insanlığın da kurtuluşuna açılan bir kapıdır. İki cihan Peygamber'inin dünyaya teşriflerini kutlarken, O'nun yaşantısı ve ahlakının da örnek alınması gerekiyor.

Peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı iyi anlamak, eşsiz ve örnek olan güzel ahlakını özümsemek, İslam aleminin O'na duymuş olduğu içten ve samimi sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak bu mübarek geceler için önceliklerimizden olmalıdır.

O'nun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımızı güncelleştirmeliyiz.

Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş, dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmak, hayatımızdaki olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için sevgi ve hoşgörü ortamının sağlanması için bugünleri iyi bir fırsat olarak görmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin mübarek Mevlit Kandilini kutluyor, ülkemizin ve milletimizin, birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olması temennisiyle hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’dan Kandil Mesajı
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