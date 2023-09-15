MHP Heyetinden Başkan Güngör’e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Şehirde yürütülen ve planlanan faaliyetlerin istişare edildiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhur İttifakımız Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Sayın Zuhal Karakoç Dora, İl Başkanımız Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları Başkanımız Dursun Nar ve yönetimleri misafirimiz oldu. Şehrimizdeki son duruma ilişkin istişarelerde bulunduk. Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında büyük bir koordinasyonla gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.