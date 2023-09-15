Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı...
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!

MHP Heyetinden Başkan Güngör’e Ziyaret

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, İl Başkanı ve Ülkü Ocakları Başkanını makamında ağırlayan Başkan Hayrettin Güngör, “Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında büyük bir koordinasyonla gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

MHP Heyetinden Başkan Güngör’e Ziyaret

MHP Heyetinden Başkan Güngör’e Ziyaret

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, İl Başkanı ve Ülkü Ocakları Başkanını makamında ağırlayan Başkan Hayrettin Güngör, “Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında büyük bir koordinasyonla gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

15 Eylül 2023 Cuma 15:52

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Şehirde yürütülen ve planlanan faaliyetlerin istişare edildiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhur İttifakımız Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Sayın Zuhal Karakoç Dora, İl Başkanımız Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları Başkanımız Dursun Nar ve yönetimleri misafirimiz oldu. Şehrimizdeki son duruma ilişkin istişarelerde bulunduk. Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında büyük bir koordinasyonla gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
MHP Heyetinden Başkan Güngör’e Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deva Partisi Kahramanmaraş Vekili Karatutlu ,”Deprem Bölgesi İçin Afet Bakanlığı Kurulmalı”
Deva Partisi Kahramanmaraş Vekili Karatutlu ,”Deprem Bölgesi İçin Afet Bakanlığı Kurulmalı”
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Bunu Yapanlar Artık Ehliyet Taşımak Zorunda Değil
Bunu Yapanlar Artık Ehliyet Taşımak Zorunda Değil
Kahramanmaraş’ta market deposundaki yangın paniğe neden oldu
Kahramanmaraş’ta market deposundaki yangın paniğe neden oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber