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MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz “Sabrımızı zorlamaktadır”

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, seçim otobüsüyle ilgili açıklama yayınladı, “ilgimiz yok” dedi.

MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz “Sabrımızı zorlamaktadır”

MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz “Sabrımızı zorlamaktadır”

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, seçim otobüsüyle ilgili açıklama yayınladı, “ilgimiz yok” dedi.

22 Mart 2024 Cuma 21:15

İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

“Sükûnetli tavrımızı yanlış anlayıp orada burada hala gereksiz ve lakayıt söylemlerde bulunanlar sabrımızı zorlamaktadır. Genel Başkanımızın emir ve talimatlarıyla; asrın felaketini yaşadığımız şehrimiz de seçim çalışmalarını sakin, sessiz ve sükûnet içerisin de yapmak için teşkilatlarımız çaba sarf etmektedir. Yeniden Refah Partisi seçim otobüsünün üzerine sprey boya ile MHP yazısını yazanların partimizle uzaktan yakından ilgi ve alakaları yoktur.

Milliyetçi Hareket hiçbir zaman böyle küçük hesapların peşinde olmamıştır. MHP ne yapıyorsa ve yapacaksa alenen yapar. Yeniden Refah Partisi’nin Büyükşehir belediye başkan adayı aklınca algı çalışması yapmış ve cüssesinden büyük laflar etmiş, maksadını aşan cümleler kurmuştur. Kendinden emin bir şekilde “Otobüsümüzün üzerine Milliyetçi Hareket Partili bir kardeşimiz sprey boyayla ve adaylarımızın üstünü de karalayaraktan karalama yapmışlar.” Diye çektiği videoda bir ifade kullanmıştır. Mobesse kayıtlarının görüntüleri yetkili mercilere ve kamuoyuna göstermelerini beklemekteyiz. Sayın Aydoğar’a okyanus ötesinin geçmişte kullandığı bu tür algı çalışmaları ile ilgili aklı kim veriyor bilemem. Bilinmelidir ki; mağdur edebiyatı yaparak Milliyetçi Ülkücü Hareketten birkaç oy alabilme hayaliyle kurguladıkları basitçe yöntemleri deneyenlerin sonu bellidir, hesabı boşunadır. CHP ye belediye kazandırmak adına çıktığınız bu yolda Kahramanmaraş’ın Ülkücü evlatlarının oylarını bu tür basit ve çocukça oyunlarla alamazsınız. Ucuz ve provokatif yollarla partimiz üzerinden reklam yapma gayretinde olduğunuz çok açık. Cumhur ittifakı vatanını devletini milletini bayrağını seven her vatandaşımızı kucaklamakta, beraber yol yürümekte ve kapılarımız da gönlümüzde sonuna kadar açıktır. Biz bayrağına âşık, vatanına sevdalı, tertemiz millet evlatlarının kurduğu AK PARTİ ve MHP Cumhur İttifakı olarak başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat GÖRGEL’in başkanlığı olmak üzere tüm belediyelerde Cumhur ittifakı mührünü vuracağız. Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet BAHÇELİ Beyefendinin emir ve talimatlarıyla teşkilatlarımız sahada cumhur ittifakının zaferi için var gücüyle çalışmaktadır. "Cumhur İttifakı, 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisidir. 55 yıllık şerefli, tertemiz bir maziye sahip, tarihi bir davanın bugünkü temsilcileri olarak sizleri buradan uyarıyorum, sizin gibilerin asla anlamayacağı önce Ülkem ve Milletim diyen partimizin ismini zikrederken daha dikkatli olun. Size ilkeli ve AHLAKLI siyaseti yapmayı da öğretiriz hiç kuşku duymayın”

Anahtar Kelimeler:
MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz “Sabrımızı Zorlamaktadır”
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